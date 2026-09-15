Сын Инны Чуриковой отказывается говорить о памятнике на могиле матери и отца

Народная артистка Советского Союза Инна Чурикова ушла из жизни в январе 2023 года. Почти четыре года прошло с того дня, а на ее могиле до сих пор нет памятника — только временная мраморная плита с двумя портретами. Захоронение расположено на центральной аллее Новодевичьего кладбища, на самом видном месте, рядом с супругом — выдающимся режиссером Глебом Панфиловым. И именно это контрастное сочетание — всенародная любовь к актрисе и заброшенный вид могилы — больше всего тревожит тех, кто приходит сюда поклониться ее памяти.
Темная мраморная плита, судя по всему, служит основанием под будущий монумент. Ее установил театр Ленком, которому Чурикова посвятила полвека служения и где ее муж ставил спектакли. Подобные плиты с фотопортретами обычно монтируют сразу после похорон как временное решение — до возведения постоянного надгробия. Но «временно» в данном случае затянулось на годы.
Беспокоит эта картина многих, кроме, кажется, единственного человека, который мог бы все решить, — 48-летнего Ивана Панфилова, единственного сына Чуриковой и Панфилова. Родители при жизни его нежно любили и во многом баловали, оставив после себя немалое состояние.
По имеющимся данным, Иван ведет жизнь между Лондоном и Дубаем, в настоящее время проживая в Объединенных Арабских Эмиратах. В Москве заботу о захоронении взял на себя Ленком, но установить памятник по закону может только владелец участка — то есть сын.
Прояснить ситуацию Иван Панфилов наотрез отказался, заявив лишь: «не даю интервью».
Могила Чуриковой и Панфилова сейчас выглядит так. Фото: Анастасия Плешакова / КП
Президент Ленкома Марк Варшавер в разговоре с журналистами признался, что положение дел его глубоко удручает. По его словам, Иван вот уже четвертый год не может утвердить предложенный театром проект памятника.
«Я нашел человека, который готов сделать памятник бесплатно — из любви к театру, из любви к великой русской актрисе Инне Чуриковой. Иван молчит, не утверждает», — посетовал Марк Варшавер в беседе с KP.RU.
Варшавер также уточнил, что у Глеба Панфилова есть старший сын от первого брака, но и тот не в силах повлиять на Ивана.
На вопрос о том, не кроется ли причина в самом проекте — быть может, Ивану он просто не нравится, — Варшавер ответил, что не знает. Наследник постоянно откладывает решение, ссылаясь на необходимость «с кем-то еще посоветоваться, согласовать».
Недавно Варшавер вновь побывал на кладбище. На могиле по-прежнему лежит та самая плита, которую он когда-то заказал. Президент театра признает, что это выглядит по меньшей мере странно — одна из лучших отечественных актрис столько лет остается без памятника. В театр непрестанно поступают звонки от возмущенных людей: они спрашивают, почему Ленком не поставит монумент Чуриковой. Руководство учреждения готово взять все расходы и работы на себя, не требуя от Ивана ни копейки. Но без его официального согласия театр не вправе сделать ничего.
А вы как думаете, почему сын Чуриковой отказывается содействовать установке памятника на могиле родителей? Поделитесь в комментариях.