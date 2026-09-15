Сын Инны Чуриковой отказывается говорить о памятнике на могиле матери и отца

Народная артистка Советского Союза Инна Чурикова ушла из жизни в январе 2023 года. Почти четыре года прошло с того дня, а на ее могиле до сих пор нет памятника — только временная мраморная плита с двумя портретами. Захоронение расположено на центральной аллее Новодевичьего кладбища, на самом видном месте, рядом с супругом — выдающимся режиссером Глебом Панфиловым. И именно это контрастное сочетание — всенародная любовь к актрисе и заброшенный вид могилы — больше всего тревожит тех, кто приходит сюда поклониться ее памяти.

Темная мраморная плита, судя по всему, служит основанием под будущий монумент. Ее установил театр Ленком, которому Чурикова посвятила полвека служения и где ее муж ставил спектакли. Подобные плиты с фотопортретами обычно монтируют сразу после похорон как временное решение — до возведения постоянного надгробия. Но «временно» в данном случае затянулось на годы.

Беспокоит эта картина многих, кроме, кажется, единственного человека, который мог бы все решить, — 48-летнего Ивана Панфилова, единственного сына Чуриковой и Панфилова. Родители при жизни его нежно любили и во многом баловали, оставив после себя немалое состояние.

По имеющимся данным, Иван ведет жизнь между Лондоном и Дубаем, в настоящее время проживая в Объединенных Арабских Эмиратах. В Москве заботу о захоронении взял на себя Ленком, но установить памятник по закону может только владелец участка — то есть сын.

Прояснить ситуацию Иван Панфилов наотрез отказался, заявив лишь: «не даю интервью».