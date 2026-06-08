Сын Градского выступил против эксгумации тела отца: «Марина нас обманывает»

В интервью журналистам Даниил Градский заявил, что категорически против эксгумации тела своего отца. Он считает, что эту процедуру, необходимую для ДНК-экспертизы, инициировать не нужно, так как можно обойтись менее радикальными методами.

«Я категорически против эксгумации отца. Но установить родство элементарно: есть я, Саша, Иван и две наши мамы, точность таких тестов — 99,9 %. Берут слюну, а это абсолютно безболезненно», — подчеркнул Даниил.

По мнению наследника, вдова манипулирует фактами, чтобы избежать проверки.

«Моя цель — узнать правду, потому что Марина Владимировна регулярно обманывает в суде, и я поверю только настоящему научному исследованию», — заявил сын композитора.

Параллельно с вопросом об отцовстве идет судебная тяжба за многомиллионное наследство. Даниил Градский рассказал, что подал два иска в Верховный суд. Один из них касается 100 миллионов рублей, которые суд признал личными сбережениями композитора, вошедшими в наследство.

«Суд признал за нами право на долю, но тем же решением сделал его неисполнимым. Потому что получить присужденное мы можем только из денег, которые вдова отца еще должна взыскать с человека, осужденного за разбой. Мы обращаемся в Верховный суд, чтобы причитающееся взыскали напрямую, как положено по закону», — объяснил Даниил.

Он подчеркнул, что его действия продиктованы не жаждой наживы, а желанием восстановить справедливость и узнать правду.

Сама Марина Коташенко, по словам ее окружения, устала от затянувшихся судебных разбирательств. Основной своей задачей она считает воспитание общих сыновей — Александра и Ивана.

Источники, близкие к вдове, отмечают, что она вынуждена продолжать судиться, чтобы обеспечить будущее своим наследникам. Коташенко старается оградить детей от деталей конфликта.

«От детей ничего не скрываю, но рассказываю им все дозированно и в мягкой форме, — передают слова Марины инсайдеры. — Для меня очень важно, чтобы не было обиды и злости».

Официальных комментариев от Марины Коташенко относительно обвинений Даниила в обмане на момент публикации не поступало.

Александр Градский скончался в ноябре 2021 года в возрасте 72 лет. После его смерти между вдовой Мариной Коташенко и старшими детьми от первого брака — Даниилом и Марией — развернулась тяжба за наследство, общая стоимость которого оценивается в миллиарды рублей.

Скандал усугубился вопросом о происхождении младшего сына вдовы, Ивана. Сам Даниил ранее заявлял, что почти не общался с единокровным братом и считает, что его лишили общения. Семейная драма, которая длится уже несколько лет, неоднократно становилась предметом обсуждения в СМИ и ток-шоу.