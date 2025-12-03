Сын Градского продолжит судиться с Коташенко: «Она вывела деньги с умыслом сокрытия. Преступник должен ответить!»

Сын Александра Градского Даниил рассказал о продолжении судебного дела против вдовы своего отца Марины Коташенко. Он обвиняет ее в умышленном сокрытии средств и настаивает: «Преступник должен ответить!»

«Апелляция признала деньги — те самые, украденные у вдовы, — частью наследственной массы. Сумма составляет около 100 миллионов, если точнее, 105 миллионов. Но первая инстанция в очередной раз вынесла странное решение. Признав похищенные деньги наследством отца, суд тем не менее обязал Коташенко вернуть нам только пять миллионов, которые ей якобы вернул грабитель," — заметил он.

Даниил утверждает, что факт сокрытия денег был доказан самой Коташенко, когда она не смогла подтвердить в суде, что эти средства были ее личными. Сейчас семья готовится подавать кассационную жалобу, веря, что следующая инстанция исправит ошибку.

Даниил привел аналогию: отвечать должен тот, кто изначально совершил кражу, а не тот, кто обокрал уже вора. С иронией Градский добавил, что задержанным по этому делу оказался родственник сотрудника Коташенко, который и «вернул» часть денег.

«Какой щедрый человек!» — комментирует он.

Сын композитора уверен, что ссылки на третьих лиц не помогут Коташенко избежать ответственности. Семья намерена добиваться справедливости, действуя строго в рамках закона.

Напомним, что родители Даниила развелись в 2001 году, не деля имущество. Александр Градский дал обещание не жениться на Коташенко, но нарушил его незадолго до своей смерти. Даниил поясняет, что его мать, Ольга Фартышева, не стала претендовать на свою долю при разводе, полагаясь на слово отца, что ее права останутся неприкосновенными.