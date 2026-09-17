Сын Елены Яковлевой: «Придется отрезать снизу все по пояс»

В личном блоге Денис анонсировал выход нового трека и в свойственной ему манере описал, какие эмоции испытают слушатели.

«Когда выйдет трек с моим фитком у вас у всех будет неоперабельный геморрой. Уж простите, но придется отрезать снизу все по пояс», — написал Шальных.

Помимо громкого заявления, Денис показал подписчикам новую татуировку на кисти руки — на фалангах пальцев появились геометрические фигуры. Это очередное дополнение к его и без того обильно украшенному татуировками и шрамами телу.

Денис Шальных — единственный ребенок Елены Яковлевой. Он родился в браке актрисы с бизнесменом Валерием Шальных. Денис не пошел по стопам матери: вместо актерской карьеры он увлекся бодибилдингом и музыкой.

В разное время он пробовал себя в качестве воспитателя детского сада, барбера и актера, но в итоге сосредоточился на пении.

В 2019 году Шальных внезапно решил удалить татуировки с лица, однако выдержал лишь пару сеансов. Сама Елена Яковлева признавалась, что лазерные процедуры были невыносимо болезненными.

«Пробовали удалять татуировки на лице. Это до такой степени больно, лазером выжигается. Лицо месяц опухшее как от ожога. Таких процедур надо сделать штук 20», — рассказывала актриса.

Сейчас Денис продолжает заниматься музыкой и ведет активную жизнь в соцсетях. Его эпатажный образ и громкие заявления регулярно становятся поводом для обсуждений.