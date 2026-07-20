Сын Децла о работе с Бузовой: «Папа бы не одобрил»

Напомним, что в последнее время Бузова активно записывает дуэты с молодыми исполнителями, в том числе представляющими рэп-сцену.

Однако наследник Децла уверен, что его отец не одобрил бы подобное сотрудничество.

«Я думаю, папа бы сказал: «Не стоит», не одобрил бы, — пояснил Тони Толмацкий.

При этом сам Антоний не против творческих экспериментов. Он признался, что хотел бы записать совместные треки с рэпером Хаски, поскольку считает его перформансы очень качественными и вдохновляющими.

Кирилл Толмацкий ушел из жизни 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Официальной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Сын артиста, которому на тот момент было 13 лет, признавался, что именно уход отца подтолкнул его к мысли о музыкальной карьере. Позже он понял, что уже не представляет своей жизни без творчества.

Антоний Толмацкий пошел по стопам отца: он выпускает собственные треки и постепенно завоевывает аудиторию. В своих интервью молодой артист неоднократно подчеркивал, что старается сохранять память о Децле и не дает спекулировать на его имени. При этом он отмечал, что не хочет полностью копировать стиль отца, а ищет свой собственный путь в музыке.