Сын Бари Алибасова хочет проводить с маленькой дочкой больше времени: "Можно было бы взять декретный отпуск"

Сын известного продюсера Бари Алибасова, Бари Алибасов-младший, сделал признание. Он считает, что папы должны ухаживать за детьми так же, как и мамы. Бари даже готов уйти в декрет, чтобы лучше и больше присматривать за дочкой Эммой.

Когда Бари Алибасов-младший стал отцом?

Дочка Бари Алибасова-младшего родилась полгода назад. Эмма появилась на свет в браке Бари с супругой Ариной. Сейчас семья живет в Нижнем Новгороде.

В этом городе Бари Алибасов находится из-за своего бизнеса. Молодой отец ухитряется совмещать работу с присматриванием за малышкой. Алибасов активно помогает жене.

"Жалко, что я не работаю на госслужбе, а то можно было бы взять декретный отпуск", — цитирует Алибасова-младшего MK.RU.

Что случилось с женой Бари Алибасова-младшего?

Бари Алибасов-младший стремится активно помогать жене. У Арины есть серьезные проблемы со здоровьем. После родов женщина начала стремительно терять зрение.

Бари Алибасов-младший винит в ситуации врачей. Именно они допустили Арину к естественным родам. Хотя ей самой категорически нельзя было рожать из-за давних проблем со зрением.

В беседе с Teleprogramma.org Бари негодовал из-за этой истории. Он намеревался подать в суд на врачей. Бари говорил, что думал, что подобные ситуации могут происходить только где-то в Африке.

Что происходит с Бари Алибасовым

Накануне тревожные новости появились и о продюсер Бари Алибасове. Сообщалось, что перенесший инсульт Бари Каримович обратился к врачам с жалобами на головные боли. Но жена знаменитости опровергла эту информацию.

Она заявила, что у Бари Каримовича все хорошо. Вместе с ней он отдыхает и пьет чай с шарлоткой. А над новостями о своем здоровье только подсмеивается.