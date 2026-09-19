Сын Алены Свиридовой сделал предложение своей девушке, подарив кольцо с бриллиантом

Звездные семьи регулярно попадают в светскую хронику — но порой новости оказываются по-настоящему теплыми и личными. На этот раз повод для радости есть у Алены Свиридовой: ее сын Григорий сделал важный шаг в своей личной жизни. А заодно напомнил публике о ярких эпизодах реалити, где его чувства проходили настоящую проверку на прочность.
Сын Алены Свиридовой Григорий и его девушка Арина Соловьева выходят на новый этап отношений: молодой человек сделал возлюбленной предложение, а она ответила согласием. Арина поделилась с подписчиками снимком роскошного кольца с бриллиантом — и этим маленьким, но очень выразительным кадром подтвердила, что в их истории начинается новая глава.
Пара знакома не первый год: Григорий и Арина вместе учатся в ГИТИСе, и именно общие творческие интересы, похоже, стали прочным фундаментом для их союза. Теперь же к студенческим будням прибавится подготовка к свадьбе — и, вероятно, немало приятных хлопот.
Девушка сына Алены Свиридовой похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом. Фото: соцсети
Незадолго до помолвки имя Григория активно обсуждали в связи с участием в шоу «Выживалити. Наследники» на канале «Пятница!». В одном из выпусков показали, как Григорий сходил на свидание с Умой Кристовской — дочерью лидера группы Uma2rmaH. Сцена получилась эмоционально насыщенной: Ума не скрывала раздражения, когда Григорий во время встречи решил позвонить Арине.
«Гриша, ты испортил мне настроение. Не расстраивай меня, пожалуйста», — попросила она.
Более того, дочь музыканта открыто назвала девушку Григория странной.
Сам Григорий спокойно отреагировал на эмоции окружающих и пояснил, что его девушка просто ревнива, а он обязательно найдет нужные слова, чтобы все объяснить. В ответ Ума с юмором добавила: «У нас романтик? Я не знаю, на что намекают, но я на все согласна».
Вероятно, Григорию пришлось подарить Арине кольцо, чтобы убедить ее серьезности своих намерений и искренности чувств после не очень красивого эпизода на реалити-шоу.
И теперь, когда кольцо уже на пальце, любые намеки на мимолетные флирты окончательно теряют смысл — у этой пары своя, настоящая история.
А вы рады за Григория и его девушку? Поделитесь в комментариях.