Сын Алены Свиридовой сделал предложение своей девушке, подарив кольцо с бриллиантом

Звездные семьи регулярно попадают в светскую хронику — но порой новости оказываются по-настоящему теплыми и личными. На этот раз повод для радости есть у Алены Свиридовой: ее сын Григорий сделал важный шаг в своей личной жизни. А заодно напомнил публике о ярких эпизодах реалити, где его чувства проходили настоящую проверку на прочность.

Сын Алены Свиридовой Григорий и его девушка Арина Соловьева выходят на новый этап отношений: молодой человек сделал возлюбленной предложение, а она ответила согласием. Арина поделилась с подписчиками снимком роскошного кольца с бриллиантом — и этим маленьким, но очень выразительным кадром подтвердила, что в их истории начинается новая глава.

Пара знакома не первый год: Григорий и Арина вместе учатся в ГИТИСе, и именно общие творческие интересы, похоже, стали прочным фундаментом для их союза. Теперь же к студенческим будням прибавится подготовка к свадьбе — и, вероятно, немало приятных хлопот.