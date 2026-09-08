Священник отказался отпевать участницу «Битвы экстрасенсов» Елену Ивашину

Похороны участницы «Битвы экстрасенсов» Елены Ивашиной должны были стать моментом тишины и прощания, но вместо этого обернулись чередой шокирующих эпизодов, где грань между ритуалом и театром оказалась размытой до неузнаваемости. Атмосфера, и без того напряженная, стремительно накалялась, а привычные обряды будто растворились в вихре странных поступков и громких заявлений — так, что даже те, кто привык к мистике, оказались в растерянности.

Все началось в церкви: среди собравшихся раздался выкрик, что хоронят ведьму. Эти слова повисли в воздухе, мгновенно изменив настроение церемонии. Священник отказался отпевать покойную, и родным и близким пришлось долго уговаривать его вернуться к исполнению обряда. Напряжение росло с каждой минутой, и дальше события развивались еще более неожиданно.

Как рассказала Саманта Адам, в какой‑то момент Лина Джебисашвили достала телефон, открыла там молитвы, села на корточки у гроба и закрыла глаза, словно погружаясь в особый ритуал. Следом Дарья Миронова предложила коллегам отпеть Елену самостоятельно.

«Я потеряла дар речи, а они начали поджигать свечки, стали к чему‑то готовиться», — вспоминает Саманта, и в ее словах слышится не просто удивление, а настоящий шок от происходящего.

Но и это не стало финальной точкой в череде странных сцен. Одна из женщин, присутствовавших на прощании, попыталась положить в гроб куклу Monster High. Когда ей объяснили, что в гроб ничего класть нельзя, она не растерялась и предложила компромисс: «Давайте спрячем под простыней». Этот абсурдный диалог прозвучал почти как реплика из сюрреалистичного спектакля, но для всех участников церемонии он был пугающе реальным.

В итоге то, что должно было стать прощанием, превратилось в хаотичный сплав скорби, ритуалов и необъяснимых поступков. История похорон Елены Ивашиной показала, как легко даже в моменты наибольшей уязвимости мистические убеждения могут перерасти в публичное представление — и как непросто бывает отделить искреннее желание помочь от стремления превратить трагедию в шоу.