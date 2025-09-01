Светловолосый, похож на отца: Евгений Миронов показал подросшего сына — Петр с папой пришел в парк Горького

Известный актер Евгений Миронов вывел в свет своего 11-летнего наследника. Вместе с Петром он появился в парке Горького на фестивале 'Горький +'. Как же выглядит сын 58-летней звезды театра и кино?

На кого похож сын Евгения Миронова?

В распоряжении kp.ru оказались кадры, запечатлевшие худрука Театра наций Евгения Миронова и его сына Петра. Актер и его сын побывали на цирковом представлении в рамках фестиваля 'Горький +'. Евгений Миронов является арт-директором фестивалей искусств.

Миронов и его сын Петя сидели неподалеку друг от друга. Мальчик и его папа мило о чем-то переговаривались, наблюдая за представлением. Компанию им составил приятель Петра.

Для всех было очевидно, что Петя похож на своего звездного папу. Он такой же светловолосый и обаятельный. А еще унаследовал его артистические гены. Это было заметно по тому, как мальчик пританцовывал у манежа.