Светловолосый, похож на отца: Евгений Миронов показал подросшего сына — Петр с папой пришел в парк Горького

Известный актер Евгений Миронов вывел в свет своего 11-летнего наследника. Вместе с Петром он появился в парке Горького на фестивале 'Горький +'. Как же выглядит сын 58-летней звезды театра и кино?
На кого похож сын Евгения Миронова?
В распоряжении kp.ru оказались кадры, запечатлевшие худрука Театра наций Евгения Миронова и его сына Петра. Актер и его сын побывали на цирковом представлении в рамках фестиваля 'Горький +'. Евгений Миронов является арт-директором фестивалей искусств.
Миронов и его сын Петя сидели неподалеку друг от друга. Мальчик и его папа мило о чем-то переговаривались, наблюдая за представлением. Компанию им составил приятель Петра.
Для всех было очевидно, что Петя похож на своего звездного папу. Он такой же светловолосый и обаятельный. А еще унаследовал его артистические гены. Это было заметно по тому, как мальчик пританцовывал у манежа.
Евгений Миронов пришел на цирковое представление с сыном Петром (мальчик со светлыми волосами) и его другом. Фото: Евгения Гусева / 'КП'
Когда стало известно о сыне Евгения Миронова
Слухи о том, что у известного артиста Евгения Миронова есть наследник, появились примерно восемь лет назад. Актер их никогда не комментировал. А в прошлом году впервые вышел в свет с Петром.
Тогда появление на публике отца и сына произвело фурор. Было это на открытии Московского кинофестиваля. И, безусловно, стало главной сенсацией.
Что говорит о сыне Евгений Миронов
Позже Евгений Миронов дал интервью о сыне. Он рассказал, как воспитывает Петра. Артист признался, что у наследника нет мобильного телефона.
При этом Петя говорил журналистам, что папа у него очень добрый. Интересно, что с тех пор Миронов нигде не высказывался о сыне. Он старается не привлекать к своему наследнику излишнего внимания.
Читайте также: