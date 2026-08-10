Светлана Сильваши заявила, что Ида Галич сделала ей заговор на понос

По словам Сильваши, во время съемок проекта Галич жгла свечи, чтобы навредить своим противницам. Сильваши убеждена, что Галич сделала ей «заговор на понос» и целенаправленно пыталась навредить с помощью свечей.

«Они с Линой ходили со свечками. И потом у меня три дня была жуткая диарея», - призналась женщина.

В защиту Сильваши выступила адвокат Катя Гордон, которая также является участницей шоу. Она заявила, что как православный человек не одобряет подобные действия и считает их недопустимыми в рамках проекта.

«Они землю даже привезли с собой в Москву. Это очень странно», - добавила Гордон.

Сама Ида пока не комментировала обвинения, однако конфликт вокруг «Большого куша» продолжает набирать обороты.

После окончания реалити-шоу «Большой куш. Бангкок-2» их закулисное противостояние переросло в полноценную публичную войну. Все началось с резкой фразы Гордон, которая во время съемок назвала некоторых участниц «страшненькими бабами».

Галич публично осудила коллегу за оскорбления, заявив, что красота не дает права унижать других. В ответ Гордон обвинила блогера в лицемерии и попытках возвыситься за чужой счет.

Она заявила, что не станет считаться с мнением Иды, пока та не добьется сопоставимых с ней результатов в благотворительности и юриспруденции, назвав апогей карьеры Галич — «бухаловкой в заповедной зоне».

В свою очередь, Ида призналась, что изначально защищала Гордон, но в итоге разочаровалась, убедившись, что «в жизни она оказалась именно такой, какой ее описывали».