Светлана Пермякова показала, как похудела: «Почувствуй разницу»

Актриса Светлана Пермякова опубликовала в социальных сетях фотоколлаж, на котором показала себя до и после похудения.
По словам Пермяковой, когда видишь себя в зеркале каждый день, перемены становятся незаметными. Именно поэтому она решила сделать коллаж и наглядно продемонстрировать разницу.
«Когда видишь себя в зеркале каждый день, то, в принципе, привыкаешь и особых изменений не замечаешь. Но хочу вам показать свои фото до и после похудения, чтобы вы почувствовали эту разницу», — написала артистка.
Фото: соцсети
Публикация вызвала бурную реакцию подписчиков: многие отметили, что актриса заметно постройнела и стала выглядеть моложе.
Сама Пермякова не раскрыла подробностей своей диеты или программы тренировок, но ранее она говорила, что придерживается принципов здорового питания и старается больше двигаться.
Светлана Пермякова родилась в 1972 году в Перми. Широкую известность ей принесла роль медсестры Любы в сериале «Интерны», который выходил на ТНТ с 2010 по 2015 год. Также она снималась в проектах «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Реальные пацаны».
В последние годы актриса активно ведет социальные сети, где делится не только рабочими моментами, но и личными переживаниями. Тема похудения и принятия себя — одна из тех, которые она поднимает регулярно.