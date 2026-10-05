Светлана Пермякова показала, как похудела: «Почувствуй разницу»

Публикация вызвала бурную реакцию подписчиков: многие отметили, что актриса заметно постройнела и стала выглядеть моложе.

Сама Пермякова не раскрыла подробностей своей диеты или программы тренировок, но ранее она говорила, что придерживается принципов здорового питания и старается больше двигаться.

Светлана Пермякова родилась в 1972 году в Перми. Широкую известность ей принесла роль медсестры Любы в сериале «Интерны», который выходил на ТНТ с 2010 по 2015 год. Также она снималась в проектах «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Реальные пацаны».

В последние годы актриса активно ведет социальные сети, где делится не только рабочими моментами, но и личными переживаниями. Тема похудения и принятия себя — одна из тех, которые она поднимает регулярно.