Светлана Лобода продала подмосковный особняк за 850 миллионов

Певица Светлана Лобода продала последнюю российскую недвижимость, сообщает Телеграм-канал Mash. После того, как ей запретили въезд в Российскую Федерацию на 50 лет, это решение было вполне логичным.

Что известно об особняке Светланы Лободы

Речь идет об особняке в Подмосковье площадью 1 200 кв. м, который певица пыталась реализовать с 2023 года.

Ранее она сдавала его за 1,3 миллиона рублей в месяц.

В мае усадьбу за 850 миллионов рублей купил крупный бизнесмен. В трехэтажном доме: четыре спальни, две столовые, бассейн, джакузи, бильярдная, бар, а также гостевой коттедж, сад, помещения для персонала и гараж.

Сколько артистка просила за особняк изначально

Первоначально Лобода просила за объект 650 миллионов рублей, но позже подняла цену. Сейчас певица живет в Риге.

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