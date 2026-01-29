Светлана Дружинина высказалась о звездах, хвастающихся богатством: "Бескультурие"

Легендарная режиссер и народная артистка, 90-летняя Светлана Дружинина устроила разнос звездным блогерам и любителям люксовых отпусков. Под горячую руку знаменитости попала Виктория Боня. И еще одна "длиннорукая" дива, имени которой Дружинина не вспомнила.

Дружинина против плебейского хвастовства

Светлана Дружинина в личном блоге выступила против селебрити, которые хвастают достатком, дорогими вещами и люксовым отдыхом. В опалу к 90-летней звезде попала Виктория Боня и прочие "личности с длинными руками и ногами", имен которых режиссер назвать не смогла.

Выступить Дружинина решила после просмотра ток-шоу "Место встречи" на НТВ. В программе показали звезд, которые с шиком отдыхают за границей. Светлана Сергеевна отметила, что ничего плохого в таких поездках не видит. Но она не понимает, зачем выставлять это напоказ.

"Есть возможность — отдыхайте, смотрите красоты! Я тоже была во Франции, завтра, может быть, послезавтра расскажу, как я там побывала. Но хвастать своими покупками, рассказывать что на мне надето — это так по-плебейски!" — заявила Светлана Дружинина.

Особенно досталось Виктории Боне. И еще одной актрисе, имя которой Дружинина не воспроизвела. Не исключено, что речь идет о Светлане Ходченковой. Та недавно отметила свой день рождения в Альпах, размещая в Сети снимки из роскошных мест.

"Какая-то там Боня, я даже ее не знаю, говорит, что у нее квартиры за границей… А эта длиннорукая, длинноногая… Я даже не помню их имен! Знаете, это плебейство!" — негодует народная артистка в личном блоге.

Куршевель, дивы соцсетей и "голая вечеринка"

Поводом для эмоциональной реакции Дружининой стал сюжет, в котором обсуждали отдых наших знаменитостей в Куршевеле. На люксовом курорте собрались всевозможные дивы соцсетей, называющие себя инфлюенсерами, — Оксана Самойлова, Лена Перминова, а также звезды медиа Ксения Собчак, Клава Кока, Инстасамка и другие.

Многие сравнили тусовку с "голой вечеринкой" Анастасии Ивлеевой, которую та устроила в декабре 2023 года. Спасло гостей лишь то, что на зимнем курорте пришлось одеться тепло максимально закрыто. Пользователи пристально обсуждали наряды, позы и манеру поведения звездных отдыхающих.

Как сейчас живет Светлана Дружинина

В последнее время в СМИ появляются тревожные сообщения о состоянии здоровья Светланы Дружининой. Но режиссер подобную информацию всегда с гневом опровергает. А недавно она доказала, что находится в прекрасной форме.

Дружинина в личном блоге разместила видео, которым запечатлела, как прогуливается босиком по снегу. 90-летняя Светлана Сергеевна продемонстрировала стройные ножки и наличие задора и дерзости.

А вы согласны со Светланой Дружининой? Ответьте в комментариях.