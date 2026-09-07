Светлаков о тяжелой болезни: «Сдаю анализы раз в год»

Сергей Светлаков опроверг слухи о тяжелой болезни, которые время от времени появляются в СМИ. По словам юмориста, он регулярно приезжает в дорогую детокс‑клинику, чтобы пройти полный чек‑ап и полноценно отдохнуть, но это вовсе не связано с какими‑то серьезными недугами. Об этом он рассказал на съемках проекта «Хочу на ТНТ».

Сергей Светлаков рассказал о пребывании в санатории

Светлаков заметил, что слухи о «его болезни» сильно преувеличены. На самом же деле люди, приезжающие в санаторий, выбирают разные программы. Например, его жена предпочитает профилактическое оздоровление, а он антистрессовые процедуры с джакузи и прогулками в лесу.

Уже около десяти лет он старается раз в год проходить все анализы и сочетать их с подходящими программами.

«Я на протяжении лет десяти стараюсь раз в год сдавать все анализы и выбирать попутно программы. Это не связано с моим психологическим здоровьем», - отметил Сергей Светлаков.

Сергей Светляков высказался о парочках, показывающих идеальные отношения

Также юморист высказал мнение о парочках‑«няшках» из шоу‑бизнеса, которые демонстрируют идеальные отношения в соцсетях и на публике вообще. По его убеждению, это притворство. Он и его коллеги такие же обычные люди, которые ссорятся и порой бывают в плохом настроении.

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