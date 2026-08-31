Свадебный танец Евгении Медведевой и ее жениха сравнили с хореографией Волочковой

Свадебный танец фигуристки Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова вызвал волну критики в социальных сетях.

В соцсетях критикуют танец Евгении Медведевой и ее жениха

Торжество прошло 29 августа. Телеканал Super опубликовал первые кадры с мероприятия, в том числе и тот самый номер, который стал вирусным на запрещенной в России платформе Threads.

Даже то, что жених является профессиональным танцором, не спасло пару от негативных обсуждений их перформанса. Многие пользователи единодушно считают, что Ильдар слишком увлекся самолюбованием, а весь танец выглядит нелепо и неуклюже.

А что говорят в Сети

В общем, в соцсетях люди упражняются в остроумии.

«Хореографом была Волочкова», - пишет один пользователь Сети.

«Они явно не готовы. Танец получился отстойным. Он будто танцует, а ее подбирает по дороге», - вторит ему другая подписчица.

«С учетом того, что он танцор, как-то несуразно, что ли...», - недоумевает третий.

«Простите, мне очень симпатична их пара, но я одна вспоминаю Пасодобль Коляна из «Реальных пацанов?» - звучит и такое мнение.

А что вы думаете об этом?