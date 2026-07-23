«СуперЛайкШоу» станет наиболее масштабным за всю историю проекта

До самого значимого для детей и подростков события, собирающего популярных блогеров и артистов, осталось ровно 100 дней.

1 ноября на сцене Live Арены состоится четвертая музыкальная премия СТС Kids «СуперЛайкШоу», которая в этом сезоне выходит в прайм-тайм.

Кто примет участие в «СуперЛайкШоу»

Организаторы представили лайнап, ставший самым масштабным за всю историю проекта: на сцену выйдут звезды, определяющие сегодняшние музыкальные и цифровые тренды у молодого поколения.

Уже четвертый год подряд креативное агентство Kids Project выступает соавтором и соорганизатором премии.

В числе участников — Милана Хаметова, Viki Show, Мария Янковская, коллектив Adrenalin House, Марьяна Локель, Мирослава и Злата Быковы, STESHOK, ВАУ Вероника, Elizabett, Вова Левченко, Настя Князева и Арина Жулина.

Среди хедлайнеров — один из самых востребованных молодых исполнителей года Газан. Его вирусный хит Six Seven стал музыкальным феноменом сезона и несколько месяцев держится в плейлистах миллионов детей и подростков.

Артист рассказал, что выход на сцену «СуперЛайкШоу» доказывает, что его сейчас действительно слушают миллионы детей, и поэтому он очень ждет встречи с публикой 1 ноября.

В прошлом году премия собрала полный зал из более чем 7 тысяч зрителей, а на сцену вышло свыше 50 артистов и блогеров. В этом сезоне организаторы обещают создать еще более масштабное шоу. Самое масштабное за всю историю проекта.

«СуперЛайкШоу» выходит в прайм

Продюсер премии и маркетинг-директор телеканала СТС Kids Надежда Горшкова рассказывает, что когда они запустили первую премию СТС Kids «СуперЛайкШоу», на рынке практически не существовало крупных музыкальных премий для детей.

Сегодня рынок значительно вырос, и это здорово, но вместе с тем выросли и их требования к себе. В этом году инициаторы проекта заявляют, что «СуперЛайкШоу» выходит в прайм.

Это означает, что их артисты, шоу и сама премия заслуживают приоритетного внимания у зрителей.

Попасть в лайнап сейчас непросто: программа длится всего два с половиной часа, поэтому весьма сложно включить в нее всех желающих. Поэтому любимая детворой премия — это продуманное до мелочей шоу, где каждый номер достоин большой сцены.