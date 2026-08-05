Суд рассматривает дело блогера Бурцевой, умершей во время увеличения ягодиц

В Басманном суде продолжаются слушания по резонансному делу о гибели блогера Юлии Бурцевой. В среду, 5 августа, на процессе выступили медики, которые пытались спасти девушку после того, как у нее случился анафилактический шок во время процедуры по увеличению ягодиц. Как сообщает MK.RU , показания свидетелей пролили свет на последние минуты жизни пациентки и на действия тех, кто пытался ей помочь.

Обвиняемой по делу проходит 26‑летняя Шоира Назуллоева — бывшая сотрудница элитной столичной бьюти‑клиники и уроженка Таджикистана. Примечательно, что 4 января 2026 года был ее первым рабочим днем в клинике — и именно он обернулся трагедией. При этом у Назуллоевой не было медицинского образования. По данным следствия, после введения обезболивающего и филлера у Юлии Бурцевой стремительно развился анафилактический шок.

Спасти девушку не удалось — она скончалась в больнице, из‑за чего было возбуждено уголовное дело о незаконном осуществлении медицинской деятельности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

5 августа в суде выступила врач бригады скорой помощи, прибывшей на экстренный вызов. Она рассказала, что получила сообщение об аллергической реакции на введение препарата. Звонившая — как выяснилось, сама Назуллоева — была сильно встревожена и просила приехать как можно скорее. По ее словам, пациентка еще дышала, но уже имела выраженную синюшность кожных покровов.

Когда медик прибыла на место, она увидела, что девушка лежит на кушетке, а подсудимая пытается ее реанимировать. По словам свидетельницы, действия, которые она успела оценить, были выполнены Назуллоевой верно. Далее сотрудники скорой взяли ситуацию под свой контроль: проводили дефибрилляцию, массаж сердца, вводили адреналин. Однако эти меры не помогли — на момент приезда бригады Юлия уже находилась в состоянии клинической смерти.

Еще одной свидетельницей на процессе стала врач‑анестезиолог‑реаниматолог из больницы № 29, куда доставили пострадавшую. Она подтвердила, что в медучреждении пациентке оказали всю необходимую помощь: провели интенсивную терапию, задействовали все доступные методы спасения. Но, несмотря на усилия медиков, стабилизировать состояние девушки не удалось.