Суд отказал Полине Лурье во взыскании убытков с Ларисы Долиной

Покупательнице квартиры Ларисы Долиной, Полине Лурье, не удалось взыскать убытки непосредственно с певицы. Как сообщил ТАСС , суд первой инстанции отклонил ее требование, указав, что истица может предъявить финансовые претензии к самим мошенникам, из-за которых состоялась спорная сделка.

Как следует из судебных документов, деньги за жилье были получены преступным путем. Следовательно, у Лурье сохраняется право требовать возмещения ущерба напрямую с виновных лиц.

Ранее Долина заявляла, что летом 2024 года стала жертвой телефонных аферистов, которые под сильным психологическим давлением вынудили ее продать квартиру в Хамовниках стоимостью свыше 138 миллионов рублей.

В итоге суд признал сделку по продаже квартиры недействительной, оставив жилье за Долиной. Певица публично пообещала вернуть Лурье деньги поэтапно в течение 10 лет, однако покупательница отклонила это предложение, сославшись на неприемлемые условия. Окончательное решение по иску Полины Лурье должен будет вынести Верховный суд.