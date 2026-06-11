Студента, укравшего мопед у Сергея Жукова, приговорили к трем годам принудительных работ

Суд Останкинского района Москвы приговорил студента Максима Меркулова к трем годам принудительных работ за кражу электромопеда у семьи певца Сергея Жукова. Об этом стало известно 11 июня из заявления судьи.

По какой статье признали виновным похитителя мопеда Сергея Жукова

Меркулов признан виновным по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). Помимо принудительных работ, с его доходов будет удерживаться 15% в пользу государства.

Что Максим Меркулов говорил в свою защиту

Фигурант отрицал вину, заявляя, что не крал мопед, а отремонтировал его за свой счет и хотел вернуть владельцу. Он рассказал, что нашел транспорт через Telegram-чат, забрал его и дал объявление для поиска хозяина. В ходе следствия Меркулов был готов компенсировать ущерб в сумме 451 тысячи рублей.

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