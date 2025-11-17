СТС Kids ищет самых смешных: запускается новое шоу 'Стендап. Дети'

'Стендап. Дети' — это больше, чем просто забавное шоу. Несмотря на кажущуюся легкость, проект затрагивает важные вопросы, главные из которых — это право детей на самовыражение. Шоу дает им возможность говорить о том, что для них значимо, и шутить так, как они это чувствуют.

Не только развлекательная миссия

Генеральный продюсер Артем Краснобаев видит в 'Стендапе. Дети' не только развлекательную, но и образовательную миссию. Он отмечает, что современные дети меньше работают с текстом, читают и погружаются в литературу в меньшей степени. Цель проекта — сделать стендап привлекательным для юных участников и научить их более свободно и с увлечением использовать слово.

Краснобаев убежден, что за 'чистыми шутками' — юмором без нецензурной лексики — будущее. Он считает, что дети, которые сейчас учатся находить остроумные слова без 'взрослого' контента, в дальнейшем будут владеть ремеслом комика на более высоком уровне, чем те, кто сейчас ориентируется на аудиторию 18+.

Главное — искренность

Ключевым фактором успеха в 'Стендапе. Дети' является искренность. Проект подчеркивает, что на сцене, как и в жизни, дети могут быть самыми разными: стеснительными или раскованными, высокими или маленькими, в очках или без них. Важно, чтобы ребенок мог принять свой уникальный стиль и чувствовать себя уверенно. На сцене стендапа нет места недостаткам.

"Любой ребенок может стать стендапером. В каждом из нас есть что-то интересное, нужно лишь это заметить", — уверен Краснобаев.

Кто в жюри?

Оценивать юмористические выступления будут профессиональные комики, которые способны понять детскую аудиторию. Среди них — резидентка 'Женского стендапа' Маргарита Родина. Имея троих детей, она черпает вдохновение для своих выступлений именно из семейной жизни, из смешных и порой очень трогательных моментов, связанных с взрослением.

Еще один член жюри — Заур Туганов, вести шоу будет Дмитрий Пур.

Кастинг проекта уже запущен: СТС Kids ищет самых смешных и ярких детей от 7 до 14 лет, которые любят рассказывать истории, шутят дома, в школе, на праздниках и мечтают выступать на сцене. Опыт не нужен. Важна харизма и желание шутить.

Премьера шоу запланирована на телеканале CTC Kids в начале 2026 года.

А вы хотели бы, чтобы ваш ребенок попробовал свои силы в детском стендапе? Ответьте в комментариях.



