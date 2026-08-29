«Страшно это произнести»: Мария Захарова высказалась о приезде Канье Уэста в Россию

Концерты Канье Уэста на «Газпром Арене», ранее анонсированные на 10 и 11 октября, пока все еще под вопросом. Несмотря на заявления организаторов о том, что шоу все-таки состоится, ситуация далека от ясности: представители площадки до сих пор не подписали договор. На фоне неопределенности с проведением выступлений в обществе не стихает дискуссия о целесообразности приезда американского рэпера, обладателя нескольких премий «Грэмми».
Недовольство визитом артиста высказывали многие публичные фигуры — от телеведущих до общественных деятелей. В их числе — Дмитрий Киселев, Евгений Попов, Екатерина Мизулина. Теперь к обсуждению подключилась и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат отметила, что Россия формально не закрывала двери для исполнителя, однако ряд его поступков и высказываний вызывают у многих людей недоумение и резкую негативную реакцию.
«Честно говоря, большие вопросы вызывает его — даже не знаю, как это назвать — акция, перформанс. Или какие‑то, как он потом говорил, именно сам об этом рассказывал, болезненные проявления, связанные с восхвалениями, мне страшно это произнести, Гитлера; с распространением свастики и наполнением песен соответствующими идеологемами. Вот это, честно говоря, шокирует. Что в XXI веке такое в принципе может быть», — заявила Захарова в ответ на вопрос о концертах Канье в Петербурге.
Мария Захарова. Фото: Алексей Белкин / News.ru / Global Look Press
Речь идет о серии публикаций Уэста в 2025 году, где он высказывался в поддержку фигуры немецкого диктатора. Позднее артист неоднократно выражал раскаяние, объясняя свои слова особенностями психического состояния: он заявлял, что страдает биполярным расстройством и порой не отдает отчета в собственных действиях. Однако, по словам Захаровой, подобные оправдания не снимают остроты проблемы, особенно с учетом даты одного из самых резонансных выступлений рэпера.
«Это было сделано 8 мая 2025 года, когда весь мир отмечал юбилей Победы. Кроме шока это ничего во мне не вызвало», — призналась Захарова.
Таким образом, пока организаторы пытаются согласовать проведение концертов, общественная дискуссия вокруг личности и творчества Канье Уэста продолжает набирать обороты.
По материалам ТАСС
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