«Страшно это произнести»: Мария Захарова высказалась о приезде Канье Уэста в Россию

Концерты Канье Уэста на «Газпром Арене», ранее анонсированные на 10 и 11 октября, пока все еще под вопросом. Несмотря на заявления организаторов о том, что шоу все-таки состоится, ситуация далека от ясности: представители площадки до сих пор не подписали договор. На фоне неопределенности с проведением выступлений в обществе не стихает дискуссия о целесообразности приезда американского рэпера, обладателя нескольких премий «Грэмми».

Недовольство визитом артиста высказывали многие публичные фигуры — от телеведущих до общественных деятелей. В их числе — Дмитрий Киселев, Евгений Попов, Екатерина Мизулина. Теперь к обсуждению подключилась и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат отметила, что Россия формально не закрывала двери для исполнителя, однако ряд его поступков и высказываний вызывают у многих людей недоумение и резкую негативную реакцию.