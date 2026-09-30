«Стоимостью как крыло самолета»: Лера Кудрявцева купила билеты на шоу Канье Уэста

Канье Уэст в Россию так и не приедет, а 55-летняя телеведущая Лера Кудрявцева осталась с двумя невозвратными билетами и самым искренним возмущением собой. Звезда призналась: купила их не от любви к творчеству рэпера, а просто потому, что «все бегут — и я бегу».

Шоу, которого не будет

Концерты Канье Уэста на «Газпром Арене» в Петербурге, назначенные на 10 и 11 октября, окончательно отменены. Первыми об этом сообщили в американском агентстве Access Opera, отвечающем за международный тур артиста. Возврат денег — вопрос к российскому организатору, агентству Say Agency, которое пообещало выпустить официальное заявление 30 сентября.

Исповедь из машины

Кудрявцева отреагировала ночью — записала видео прямо из автомобиля. Оказалось, что два билета обошлись ей в сумму, которую она сравнила с ценой «крыла самолета». При этом, как честно призналась ведущая, фанаткой Канье она никогда не была — поддалась всеобщему ажиотажу.

«У меня вопрос к самой себе. Зачем я покупала билет на Канье Уэста? Я вообще ни разу не фанат. Это из серии: все берут — и я беру, все бегут — и я бегу. Дура! Концерт отменен, естественно», — отругала себя Лера.

Как рухнули надежды

Все началось 17 августа: соцсети «Газпром Арены» анонсировали два шоу Канье Уэста. Билеты стоимостью от 9 до 160 тысяч рублей смели за считанные часы. Но уже через неделю руководство площадки заявило, что никакого договора с Say Agency не подписывало и провести концерт не может. Руководитель агентства Анна Субчева до последнего уверяла, что подготовка идет полным ходом и отмены не будет. Словам не суждено было сбыться.

Но в итоге шоу не состоится.

А вы пошли бы на концерт Канье Уэста? Поделитесь в комментариях.