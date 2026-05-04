Стилист Юлия Гаврилова погибла после прыжка с парашютом

Стало известно о трагической гибели московского стилиста Юлии Гавриловой. По информации из ее окружения, женщина погибла во время прыжка с парашютом.

О несчастном случае сообщили представители компании «Академия Долорес», где работала Гаврилова, отметив, что для них она навсегда останется замечательным человеком и настоящим профессионалом.

«Постоянный участник модных проектов, автор творческих коллекций и инсталляций, работаю с медийными лицами на различных съемках и мероприятиях, fashion-показах», — так позиционировала себя Гаврилова в личном блоге.

Чем занималась Юлия Гаврилова

Как пишут коллеги, Юлия Гаврилова была преподавателем курса мужских стрижек. По их словам, она являлась не просто мастером, а наставником, который формировал уровень, мышление и уверенность сотен стилистов.