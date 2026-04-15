"Стеснительная, страшно зажатая": Кира Прошутинская поделилась воспоминаниями о Ларисе Голубкиной

Телеведущая и продюсер Кира Прошутинская познакомилась с Ларисой Голубкиной порядка тридцати лет назад. Однажды она с мужем пригласила актрису на дачу встречать Новый год. Так сложилось, что Голубкиной тогда не с кем было праздновать.

Первые шаги в компании: робость и недоверие

Кира Прошутинская вспоминает, что первое знакомство с Ларисой Голубкиной в их сложившейся компании было отмечено заметной стеснительностью и зажатостью актрисы.

"Она была стеснительная, страшно зажатая", — цитирует Киру Прошутинскую MK.RU.

Возможно, причиной этого было чувство некоторой отчужденности, трудность полного погружения в уже устоявшиеся отношения, или же просто недоверие к новому, к возможности искреннего принятия.

"То ли ей до конца было трудно войти в нашу давно сложившуюся компанию, то ли поверить во что-то", — отметила Прошутинская.

Трансформация личности: обретение свободы и уверенности

Однако время и, главное, атмосфера доверия и близости сделали свое дело. С годами, особенно после того, как Кира Прошутинская переехала на другую дачу, Лариса Голубкина стала заметно меняться.

"Но потом, с годами, особенно после того, как я уже жила на другой даче, Лара как-то изменилась", — отмечает Кира.

Эта трансформация проявилась в обретении большей уверенности, раскованности и свободы. Порой эта свобода даже граничила с легкой бесцеремонностью, что, по мнению Прошутинской, является естественным следствием глубоких отношений.