"Стеснительная, страшно зажатая": Кира Прошутинская поделилась воспоминаниями о Ларисе Голубкиной
Лариса Голубкина. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Телеведущая и продюсер Кира Прошутинская познакомилась с Ларисой Голубкиной порядка тридцати лет назад. Однажды она с мужем пригласила актрису на дачу встречать Новый год. Так сложилось, что Голубкиной тогда не с кем было праздновать.
Первые шаги в компании: робость и недоверие
Кира Прошутинская вспоминает, что первое знакомство с Ларисой Голубкиной в их сложившейся компании было отмечено заметной стеснительностью и зажатостью актрисы.
"Она была стеснительная, страшно зажатая", — цитирует Киру Прошутинскую MK.RU.
Возможно, причиной этого было чувство некоторой отчужденности, трудность полного погружения в уже устоявшиеся отношения, или же просто недоверие к новому, к возможности искреннего принятия.
"То ли ей до конца было трудно войти в нашу давно сложившуюся компанию, то ли поверить во что-то", — отметила Прошутинская.
Трансформация личности: обретение свободы и уверенности
Однако время и, главное, атмосфера доверия и близости сделали свое дело. С годами, особенно после того, как Кира Прошутинская переехала на другую дачу, Лариса Голубкина стала заметно меняться.
"Но потом, с годами, особенно после того, как я уже жила на другой даче, Лара как-то изменилась", — отмечает Кира.
Эта трансформация проявилась в обретении большей уверенности, раскованности и свободы. Порой эта свобода даже граничила с легкой бесцеремонностью, что, по мнению Прошутинской, является естественным следствием глубоких отношений.
"Но, наверное, это естественно — близость, доверие и возраст", — комментирует она.
Кира Прошутинская. Фото: Алексей Белкин / News.ru / Global Look Press
"Звездность" в кругу равных: песни и истории
Ощущала ли Лариса Голубкина себя звездой в реальной жизни? Кира Прошутинская дает интересный ответ на этот вопрос.
"Наверное, да", — предполагает она, признавая, что есть люди, которые, независимо от места, притягивают к себе внимание.
Однако, в их компании, где все были "равными людьми", эта "звездность" не ощущалась. Это говорит о том, что в кругу друзей Лариса Голубкина была прежде всего самим собой, а не публичной персоной.
Вместо демонстрации статуса, в их встречах преобладали другие, более теплые и искренние моменты. Лариса любила петь за столом, наполняя вечера музыкой и радостью. Она также была прекрасным рассказчиком, щедро делясь историями из своей насыщенной жизни. Эти воспоминания рисуют образ Ларисы Голубкиной не только как талантливой актрисы, но и как человека с богатым внутренним миром, способного дарить тепло и радость самым близким.
Лариса Голубкина скончалась в марте 2025 года, ей было 85 лет.