Стеша Маликова в кошечьих ушках ответила хейтерам после выступления в МГУ

Дочь Дмитрия Маликова 10 сентября выступила с лекцией о бизнесе, моде и личном бренде на экономическом факультете МГУ, после чего столкнулась с волной критики и насмешек.

Критики заявили, что без известной фамилии отца 26-летняя Стефания ничем не примечательна, а её успех — исключительно заслуга родителей.

Основные едкие комментарии сводились к фразе: «По возможности старайтесь родиться у богатых родителей».

В ответ на шквал негатива Стеша опубликовала новый пост, где предстала в игривом образе с кошачьими ушками и ложкой десерта, сопроводив кадр короткой подписью.

«Потому что нормальной быть скучно», - отметила она.

Напомним, что Стефания Маликова запустила бренд одежды DressByStesha ещё в 2020 году, однако, по данным СМИ, компания долгое время была убыточной.

Несмотря на критику, девушка продолжает вести светский образ жизни и активно публиковать контент в своих социальных сетях.