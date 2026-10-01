Стефания Маликова выступила на саммите моды BRICS+

В подписи к снимку Стефания Маликова рассказала, что направляется в «Зарядье», где проходит мероприятие.

«С утра пораньше еду в «Зарядье» на Fashion Summit BRICS+ быть важным спикером и рассказывать про Dress by Stesha», — написала она.

Это выступление состоялось на фоне критики, которая обрушилась на Маликову ранее. Пользователи сети раскритиковали ее лекции в МГУ и МГИМО, заявив, что своим успехом она обязана исключительно фамилии знаменитого отца.

«Странная история — пригласить человека, который благодаря своей фамилии имеет то, что имеет», — писали комментаторы.

Стеша Маликова — основатель и креативный директор бренда одежды Dress by Stesha. Она окончила МГИМО, получив диплом факультета международной журналистики.

Несмотря на критику, девушка продолжает вести активную публичную деятельность и развивать собственный проект. Ранее она не раз говорила, что не собирается оправдываться перед хейтерами и намерена строить карьеру самостоятельно.

Маликова активно ведет личный блог, где делится кадрами с тренировок и пляжными снимками. Подписчики не раз подозревали ее в анорексии и просили перестать худеть, но сама Стеша утверждает, что регулярно сдает анализы и с ее здоровьем все в порядке.