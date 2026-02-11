Ставший папой Туриченко из "Иванушек" рассказал о первой встрече с сыном: "Просто невозможно"

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко в 43 года впервые стал отцом. У него родился сын. Артист не только присутствовал на родах, но и оказался рядом с малышом в первые секунды его жизни — момент, который, по словам певца, невозможно описать словами.

Что Туриченко рассказал о родах жены

Кирилл Туриченко откровенно рассказал о своем опыте сопровождения супруги в родильном зале. Он признался, что готовился присутствовать на родах у жены. И рад, что принял такое решение.

"Описать словами эмоции от первой встречи с малышом просто невозможно. А главное — это то, что встреча произошла в первые секунды его появления на свет", — цитирует Кирилла Туриченко MK.RU .

Певец особо отметил, что его присутствие было важно и для жены Дарьи. При этом артист подчеркнул, что решение о совместном присутствии на родах должно приниматься парой индивидуально.

"Думаю, что супруги вместе должны принимать подобные решения и исходить только из своего личного комфорта", — подчеркнул Кирилл Туриченко.

История ожидания: от теста на беременность до гендер‑пати

Путь к отцовству для Кирилла Туриченко начался три года назад, когда он связал себя узами брака с Дарьей. Новость о грядущем пополнении в семье стала для артиста неожиданной и радостной — он узнал о беременности супруги в особенный момент. А позже пара сообщила об этом уже и поклонникам.

"О том, что стану отцом, я узнал на дне рождения приятеля, когда Дарья показала мне тест на беременность", — поделился Туриченко.

Не менее запоминающимся стало и раскрытие пола будущего ребенка. Кирилл и Дарья устроили настоящее шоу — гендер‑пати прямо во время концерта "Иванушек". После исполнения одной из песен на сцене выстрелили хлопушки, из которых посыпались голубые конфетти, объявив всему залу: в семье Туриченко будет мальчик.

Как зовут сына Кирилла Туриченко

Кирилл Туриченко сообщил, что они с Дарьей до сих пор не выбрали имя для сына. Эта задача оказалась сложной. Но молодой отец уверен, что уже совсем скоро он и его жена определятся.

Сразу раскрывать имя наследника пара не будет. Какое-то время эта тайна будет храниться в семье.

