Стасю Милославскую позвали замуж: кто жених?

Звезда фильма "Стрельцов" Стася Милославская получила предложение руки и сердца. До этого девушка утверждала, что не спешит связывать себя узами брака. Но, видимо, успела передумать.

Замуж экс-возлюбленную Саши Петрова позвали на концерте Валерия Меладзе в Турции. И Стася ответила своему возлюбленному "да". Причем личность избранника актриса предпочитала держать в секрете.

Журналисты подозревают, что Милославская встречается с 22-летним футболистом ЦСКА Егором Ушаковым, пишет Super . Не так давно молодой человек во время одного из матчей получил черепно-мозговую травму. Далее последовала операция и курс реабилитации. Но в 2024 году он смог восстановиться и вернуться на поле.

Самой Стасе пророчили свадьбу с Сашей Петровым. У пары было все серьезно. Они даже сделали ремонт в квартире. Но предложения руки и сердца от звезды фильма "Т-34" Милославская так и не дождалась.

Не успел Петров бросить Стасю, как тут же объявил о том, что женился на Виктории Антоновой. Девушку он случайно встретил на Патриарших прудах. После непродолжительного романа влюбленные поженились. Вика подарила актеру сына. Вскоре, они рассекретила имя малыша.

Свою спутницу Саша называет "непубличной" персоной. Намекая, что она далека от мира шоу-бизнеса. Но Виктория потихоньку привыкает к роли жены звезды отечественного кино.