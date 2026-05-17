Стася Милославская вышла замуж за 22-летнего футболиста Егора Ушакова

Торжество прошло в узком кругу — на мероприятии присутствовали только самые близкие люди. Видео с церемонии опубликовала в своих соцсетях актриса Саша Бортич.

Для бракосочетания невеста выбрала белое мини-платье, дополнив образ пушистыми туфлями на каблуке и фатой. Волосы актрисы были уложены в элегантную прическу, а макияж выполнен в естественных тонах. Жених появился на церемонии в белой рубашке и черном брючном костюме.

30 мая в СМИ появилась информация о том, что Егор Ушаков сделал предложение Милославской на концерте Валерия Меладзе в Турции. Футболист встал на одно колено и подарил избраннице помолвочное кольцо. Девушка ответила согласием. После этого пара исполнила дуэт вместе с самим Меладзе.

Недавно Милославская и Ушаков посетили премьеру мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в столичном театре МДМ. Актриса появилась на мероприятии в черном бархатном мини-платье, надетом поверх лонгслива. Ее образ дополнили колготки в сердечках, сапоги, кольцо и серьги. Футболист позировал фотографам в белой рубашке и коричневом брючном костюме.

Стася Милославская — российская актриса театра и кино, известная по ролям в фильмах «Хэдшот», «Спутник», «Кентавр» и сериале «Монастырь». Егор Ушаков — молодой футболист, нападающий. Пара не афишировала свои отношения до помолвки, поэтому новость о свадьбе стала неожиданностью для поклонников и коллег.