Стасу Намину сообщат, в какой колонии будет сидеть убийца его сына

Мособлсуд вынес приговор Роману Ткаченко, пасынку известного музыканта Стаса Намина. Он признан виновным в убийстве брата и бабушки. Преступник приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Жертвами стали родной сын Стаса Намина и бывшая теща.

Просьба адвоката: информировать потерпевшего о перемещениях осужденного

После вступления приговора в законную силу Стас Намин, выступающий в деле в качестве потерпевшего, будет получать уведомления о местонахождении Романа Ткаченко, сообщает MK.RU . В частности, продюсер узнает, в какой исправительной колонии будет отбывать наказание осужденный.

С соответствующей просьбой в суд обратился адвокат Стаса Намина. Инициатива продиктована естественной потребностью близкого родственника жертв быть в курсе судьбы человека, совершившего столь тяжкое преступление.

Что случилось в семье Стаса Намина

Трагедия произошла три года назад в подмосковном доме. Роман Ткаченко жестоко расправился со своей бабушкой, бывшей тещей Намина, и родным братом, 30-летним сыном Стаса Намина.

В ходе судебного процесса были установлены все обстоятельства преступления, собраны доказательства вины подсудимого. Суд, оценив материалы дела, счел возможным назначить максимальное наказание в рамках вменяемой статьи — 18 лет лишения свободы.

Кто такой Роман Ткаченко

Мама Романа Ткаченко, Галина, была третьей женой Стаса Намина. Музыкант заменил Роману отца. Галина в 1993-м году родила Стасу Намину сына Артема. Молодой человек окончил кинематографический факультет в одном из вузов Нью-Йорка и был художником, выставки которого проходили в разных городах.

Известно, что Роман Ткаченко принимал запрещенные препараты, под их воздействием и было совершено страшное преступление. По словам убитого горем Стаса Намина, он знал о пагубном пристрастии Романа, а отношения между ними разладились уже давно – они прекратили общаться несколько лет назад.