Стас Пьеха впервые рассказал о драке в своем рехабе

По словам адвоката, реабилитационный центр «ПС Клиника» осуществляет деятельность строго в соответствии с законодательством, без каких-либо нарушений. Гаврилова подчеркнула, что ни от одного надзорного органа не поступало претензий к работе учреждения.

Также она заверила, что ни один пациент не удерживается в центре принудительно — каждый может покинуть клинику по собственному желанию.

«Любой криминальный состав никогда нами не будет убираться под ковер. Всегда мы все проговариваем и обсуждаем открыто», — отметила адвокат в эфире шоу.

Гаврилова сообщила, что мужчина, обвинивший клинику в пытках, обратился в полицию только спустя два года после прохождения лечения. Адвокат не исключила, что конфликт, раздутый бывшим пациентом, может носить заказной характер.

Стас Пьеха уже подал в правоохранительные органы заявления о вымогательстве (статья 163 УК РФ) и клевете. Адвокат добавила, что на данный момент бывший пациент находится за пределами России.

«Если мы привлечем, а мы привлечем его, безусловно. Это будет сделано дистанционно. А заочное обвинение порождает вначале федеральный розыск, а потом — международный розыск», — заявила Гаврилова.

Как рассказала адвокат, мать Кирилла (имя бывшего пациента) обращалась в клинику с мольбами о помощи. По словам Гавриловой, женщина «в ногах валялась и просила спасти сыночку-корзиночку».

Адвокат также отметила, что у мужчины ранее уже были конфликты с матерью — она судилась с ним за право пользования собственной квартирой, в которую он её не пускал.

Ранее сообщалось, что бывший пациент клиники Кирилл, страдающий биполярным расстройством и последствиями черепно-мозговой травмы, потребовал от клиники 20 миллионов рублей компенсации.

По его утверждениям, в центре он столкнулся с физическим и психологическим давлением: его лишали жизненно необходимых лекарств, не давали спать, включая на полную громкость музыку, а также отказывались вызывать скорую помощь при ухудшении самочувствия.

Стас Пьеха открыл реабилитационный центр, руководствуясь собственным опытом борьбы с зависимостью. В молодости певец сам прошел через наркотическую зависимость и признавался, что сожалеет об этом периоде жизни. Для него центр — не просто бизнес, а способ помочь тем, кто оказался в схожей ситуации, и частично исправить ошибки прошлого.

Стоимость месячного пребывания в «ПС Клинике» составляет около 180 тысяч рублей. На данный момент, по словам адвоката, контролирующие органы не выявили нарушений в работе учреждения, а сам Пьеха намерен добиваться правды через суд.