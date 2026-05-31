Стас Пьеха о самом страшном дне в своей жизни: «Я думал, что умру»

В разговоре с журналистами музыкант вспомнил страшный эпизод 2015 года, который стал для него поворотным. Во время гастролей он почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Врачи диагностировали инфаркт, спровоцированный, по словам артиста, пагубным пристрастием.

«Я до сих пор помню тот страшный день, когда я думал, что умру. Мне было 34 года, я был на гастролях, резко стало очень плохо. Врачи диагностировали инфаркт, невероятно высокое давление. Они мне что-то капали, суетились, созванивались с другими врачами. Тогда я понял, что дальше нельзя играть в эти игры, потому что второй инфаркт может стать обширным», — поделился Пьеха.

Зависимость преследовала исполнителя с 12 лет. В его биографии были как длительные периоды ремиссии (в частности, 11 лет без наркотиков — с 19 до 30 лет), так и тяжелые срывы. Он признается, что до сих пор считает себя человеком с зависимостью, который находится в состоянии ремиссии.

Тот самый случай в 2015 году, когда певец перенес инфаркт на ногах, заставил его полностью пересмотреть жизнь. Он решил не просто спасти себя, но и помогать другим. Вскоре после этого Стас открыл реабилитационный центр для людей с аналогичными проблемами.

Сейчас Стас Пьеха продолжает музыкальную карьеру и занимается социальной деятельностью. Главным стимулом для него остается желание жить ради семьи. Певец уверен: стабильность требует постоянного контроля.

«Бывших наркоманов не бывает. Бывают зависимые люди, которые выздоравливают и находятся в ремиссии. Я — человек зависимый. 11 лет я не употреблял вообще, потом у меня был срыв. Я не дошел до инъекционных наркотиков, но, тем не менее довел себя до очередной реанимации и через это остановился», — подчеркивает артист.

Стас Пьеха — представитель известной музыкальной династии, внук Эдиты Пьехи и сын Илоны Броневицкой. Широкую известность он получил после участия в проекте «Фабрика звезд-4».