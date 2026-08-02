Стас Пьеха - хейтерам, обвинившим его в плохой форме: «Мутирую в злого сухаря»

Вместо привычных комплиментов подписчики начали обсуждать его фигуру. Артист решил не молчать и лично ответил хейтерам, выложив новый пост, в котором предстал без футболки.

«Обосрали в комментах, мол, в плохой форме. Был на 8-9 (недели 2 назад) тренировках за лето, неплохо растет сила и выносливость, жру, сколько хочу... Задача — набрать силовые для возвращения на борьбу. Сушиться или морить себя голодом ради кладки в сети — уже нет желания и времени... Делал это много раз, если будет такая нужда — за месяц мутирую в злого сухаря на дефиците. А пока 90 кг нормального летнего человека в 45 лет», — написал Стас.

Пьеха пояснил, что его главная цель сейчас — набрать силовые показатели, чтобы вернуться к занятиям борьбой.

Он подчеркнул, что не собирается морить себя голодом ради эффектных фото в социальных сетях, и отметил, что за последнее время провел около девяти тренировок.

Артист также добавил, что раньше уже не раз сушился до нужной формы и при необходимости может сделать это за месяц.

Однако сейчас он сфокусирован на другом — его вес составляет 90 килограммов, что, по его мнению, вполне нормально для мужчины его возраста.

Стас Пьеха — певец, внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи. Он начал сольную карьеру после участия в проекте «Фабрика звезд-4» и долгое время был фронтменом группы «Челси». В последние годы артист также занимается активным образом жизни, участвует в спортивных мероприятиях и не скрывает, что периодически борется с лишним весом.

Его откровенность и готовность отвечать на критику вызывают уважение у многих поклонников, хотя некоторые продолжают обсуждать его внешность. В ответ на такие замечания Стас предпочитает обращаться напрямую к подписчикам, не оставляя их комментарии без внимания.