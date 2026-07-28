Стас Намин рассказал, что пасынок пытался обвинить свою мать в двойном убийстве

Известный музыкант Стас Намин выступил в качестве свидетеля в резонансном разбирательстве, связанном с гибелью его сына и бывшей тещи. Музыкант утверждал, что Роман, его пасынок, сначала намеревался обвинить в двойном убийстве свою мать, бывшую жена Намина. Галина прибыла к месту трагедии после звонка Романа — еще до того, как об инциденте узнали правоохранители.

«О произошедших событиях Намину стало известно со слов бывшей супруги, которая также рассказала, что, когда она приехала в дом к матери, Ткаченко набросился на нее сзади, обхватил за шею, отчего она потеряла сознание. После того как она пришла в себя, Роман сказал ей, что она убила сына и мать», — следует из материалов дела.

Несчастная женщина долгие часы умоляла старшего сына позволить ей проститься с матерью и младшим ребенком. В конечном счете именно Роман связался с полицией. Сама Галина не сохранила в памяти этот эпизод, однако «допускает, что это мог быть ее субъективный анализ событий».

Сейчас Роман Ткаченко, пасынок Стаса Намина, стремится добиться пересмотра вердикта по делу об убийстве родной бабушки, 85‑летней Полины Ефремовны, и 30‑летнего Артема Микояна, приходившегося ему братом. 42‑летний обвиняемый не отрицает причастности к двойному убийству, но оспаривает юридическую оценку своих действий, данную судом первой инстанции.

Ткаченко настаивает, что не сохранил воспоминаний о моменте расправы над бабушкой и братом. Он убежден, что в здравом уме никогда не пошел бы на подобное. Мужчина заявляет, что не может восстановить в памяти, откуда у него оказался нож и каким образом были нанесены удары.