Стас Михайлов впервые сделал публичное заявление о разводе: «Не верьте»

На вопрос о разводе Стас Михайлов ответил коротко и однозначно:

«Ничего не правда, не верьте».

Это первое публичное высказывание певца после того, как его супруга Инна 21 сентября опубликовала в соцсетях пост о расставании. Тогда она написала:

«Мы больше не вместе. Я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему виду».

Позже она также назвала мужа «человеком-фейком», но затем удалила эти публикации.

Напомним, 21 сентября Инна Михайлова выступила с заявлением о разрыве. В тот же день продюсер Сергей Дворцов, близкий к семье артиста, подтвердил факт расставания.

«Решили пойти своими дорогами без ругани. Может, и будет фит на сцене у них, но не факт. Отношения изжили себя, но никакой измены там нет», — сказал он.

Певица Наталья Штурм, комментируя ситуацию, заявила, что не верит в развод и считает его пиаром.

«Я вижу в этом пиар, не верю я в это. Михайлов всегда был порядочным человеком», — отметила она.

Стас Михайлов и Инна Пономарева познакомились в 2006 году, а официально поженились в 2011-м. У пары две общие дочери — 17-летняя Иванна и 14-летняя Мария. Помимо этого, у каждого из супругов есть дети от предыдущих отношений. Инна также является пиар-менеджером мужа и активно участвует в его публичной жизни.

После заявления Инны в соцсетях Михайлов никак не комментировал ситуацию — в его блоге появилось только поздравление дочери с днем рождения. Теперь же он расставил все точки над i: развода нет.