Стас Михайлов впервые о жене: «Инна взрывная, мы не понимаем друг друга»

В разговоре с Эмином Агаларовым певец Стас Михайлов признался, что у них с женой непростые отношения, но при этом подчеркнул, что она остается для него самым близким человеком.

По словам Михайлова, главное в их союзе — это не страсть, а дружба и надежность.

«Ты должна быть другом мне, близким человеком, которому я покажу спину свою. Вот важнее этого ничего для меня нет. Друг, который не предаст. Вот это от женщины для меня важно», — сказал артист.

Он отметил, что с годами именно это становится ключевым, а страсть уходит на второй план.

При этом Михайлов признал, что у них с Инной непростые характеры.

«Мы далеко не идеальные люди. Ее взрывной характер. У меня горячий характер. Мы не всегда понимаем друг друга в каких-то вещах простых. Но в глобальных вещах я понимаю, что она рядом, и она понимает и ценит меня», — добавил он.

Эмин согласился, назвав Инну «очень мудрой женщиной».

Напомним, 21 сентября Инна Михайлова опубликовала в соцсетях пост, где заявила: «Мы больше не вместе. Я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему виду». Позже она также назвала певца «человеком-фейком».

Продюсер Сергей Дворцов, близкий к семье артиста, подтвердил факт расставания.

«Решили пойти своими дорогами без ругани. Может, и будет фит на сцене у них, но не факт. Отношения изжили себя, но никакой измены там нет», — заявил он.

Напомним, что Стас Михайлов и Инна Пономарева познакомились в 2006 году, а официально поженились в 2011-м. У пары две общие дочери — 17-летняя Иванна и 14-летняя Мария.