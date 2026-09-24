Стас Михайлов сменил жену на новую помощницу перед расставанием

На одном из фото Михайлов и его новая помощница позируют вместе. Утверждается, что Инна девушку не приняла.

Перед расставанием Михайлов разместил в соцсетях анонс «Народного корпоратива». Под этой публикацией появился комментарий его супруги в виде эмодзи «клоуна».

21 сентября Инна опубликовала несколько сторис, сопроводив анонс фразой «человек — фейк». На следующем фото она написала:

«Мы больше не вместе. Я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему виду».

Позже Инна Михайлова заявила, что измен в паре не было, однако вскоре удалила этот пост. Сам Стас Михайлов ситуацию публично не комментировал — в его соцсетях появилось только поздравление дочери Марии с днём рождения.

Стас Михайлов и Инна Пономарева познакомились в 2006 году, а официально поженились в 2011-м. У пары две общие дочери — 17-летняя Иванна и 14-летняя Мария. Помимо этого, у каждого из супругов есть дети от предыдущих отношений: у Инны — сын Андрей и дочь Ева от брака с футболистом Андреем Канчельскисом, у Стаса — сын Никита и дочь Дарья.

Продюсер Сергей Дворцов, близкий к семье артиста, подтвердил разрыв и назвал его причину: «Отношения изжили себя, но никакой измены там нет».