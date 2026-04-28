Стас Михайлов с размахом отметил 57-летие: цветы, звездные гости и шикарный ресторан

Вечеринка состоялась в одном из московских ресторанов. Организаторы постарались на славу: зал украсили живыми цветами, оборудовали стильную фотозону, а стол ломился от изысканных блюд.

Среди гостей заметили Наташу Королеву, Татьяну Навку, певицу Севиль, Инну Маликову и других представителей шоу-бизнеса. Атмосфера вечера была по-домашнему теплой, но при этом веселой и непринужденной.

Именинник сам выходил на сцену и исполнял свои хиты для приглашенных. Кульминацией праздника стал вынос огромного торта — Михайлов задул свечи и загадал желание, как положено в такой день.

Стас Михайлов состоит в браке с Инной Михайловой (в девичестве Пономарева) уже почти 15 лет. Их союз считается одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе.

Инна была рядом с певцом в тот период, когда он еще не добился широкой известности.

«Она пришла в мою жизнь тогда, когда ничего не было, когда я был никем. Ей об этом говорили, но она осознанно и трезво решила быть со мной рядом», — рассказывал артист.

Вместе супруги воспитывают двух общих дочерей — Иванну и Марию. Также у обоих есть дети от предыдущих союзов. От первого брака у Михайлова есть сын Никита, родившийся в 2001 году, а также внебрачная дочь Дарья, появившаяся на свет в 2005 году от связи с двоюродной сестрой певицы Валерии.

Сегодня артист живет на широкую ногу — его особняк в элитном поселке Agalarov Estate на Новорижском шоссе, по данным Forbes, признан самым дорогим среди звезд российской эстрады.

Певец кардинально преобразился за последние годы: сбросил вес, изменил внешность. Артист объясняет перемены спортом и правильным питанием.