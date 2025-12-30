Стас Каримов из "Дома-2" разводится с женой после двух лет брака — что случилось

Неожиданный пост в соцсетях перевернул представление поклонников о семье Софьи Мочаловой и Стаса Каримова из проекта "Дом-2". Экс-возлюбленная звезды телестройки подвела итоги года и открыто объявила о разводе.

Развод Каримова

В своем откровенном посте Софья призналась: "Развожусь. Полное внутреннее обнуление. Рассталась с родительскими установками и страхами. С нуля начинаю формировать свою жизнь, которой еще не знаю".

Она подчеркнула, что меняет не только семейный статус, но и отношение к себе. Экс-возлюбленная Стаса заявила, что теперь движется к своей мечте.

"Научилась отстаивать свои личные границы, начала себя ценить, любить и уважать. Повзрослела — поняла, что я здесь для себя", — отметила Софья.

Девушка не скрывает, что осталась без надежного плеча, но смотрит в будущее с оптимизмом. В ее словах нет жалоб, только констатация перемен и попытка начать новую жизнь с нуля.

Молчание Каримова о разводе

45-летний Стас Каримов пока не сделал ни одного публичного заявления о расставании. В соцсетях бывший участник 'Дома-2' демонстрирует лишь рабочие будни. Сейчас он разъезжает по стране с диджей-сетами и делится кадрами с мероприятий.

При этом поклонники внимательно следят за его страницами. Их удивляет, что на фоне громкого признания супруги он хранит молчание и не комментирует ситуацию.

В свое время история пары развивалась стремительно. Стас и Софья поженились в 2023 году. Вскоре после свадьбы у пары родилась дочь Злата.

Поклонники до последнего верили, что у супругов все гармонично. Увы, бывшие супруги не называют причину расставания. В их заявлениях нет подробностей конфликта или намеков на скандал. Известно лишь, что семья переживает непростой период, а решение о разводе уже принято.

Личная жизнь Каримова

Ранее Каримов был женат на Елене Мещериной. После того брака он долгое время оставался один и не спешил в новые серьезные отношения.

Вот и сейчас сообщение о разводе особенно удивило фанатов на фоне прежних слов Стаса. Он всегда тепло отзывался о Софье. В одном из интервью Каримов говорил: "Моя жена очень человечная, молодая, амбициозная. Видно, что у нее по судьбе все очень хорошо будет складываться".

Стас был уверен, что их встреча не случайна: "Видимо, высшие силы посодействовали этому. Три года я был без отношений после развода, возникали уже разные мысли. Господь услышал мои молитвы, все само собой произошло".

Эти слова еще сильнее подогревают интерес поклонников к тому, что произошло в семье и почему союз, который казался таким крепким, оказался под угрозой.

Путь Каримова: от романа с Бузовой до диджей-сетов

Каримов обрел известность после съемок в шоу 'Дом-2'. На проекте у мужчины был яркий роман с Ольгой Бузовой. Даже продюсеры проекта отмечали искренность чувств Стаса, но серьезные отношения не сложились.

После проекта он продолжил медийную карьеру и вернулся к творчеству. Сейчас он активно работает диджеем и разъезжает по стране с сетами, а поклонники вспоминают его экранные романы и следят за личной жизнью не меньше, чем за профессиональными успехами.

А как вы считаете, почему жена решила бросить Стаса Каримова? Пишите в комментариях.