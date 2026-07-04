Старший сын Юрия Шевчука объявлен в розыск в России

История Петра Шевчука — это путь, в котором бытовые мелочи неожиданно стали частью большого переезда. То, что начиналось как обычная смена места жительства, со временем превратилось в череду переездов, распродаж и, в итоге, в новую жизнь на другом конце света. А в России за этим маршрутом теперь следят не только близкие, но и судебные приставы.

Как сообщается, старшего сына Юрия Шевчука разыскивают из‑за долга по кредиту. Речь идет о сумме в 14 тысяч рублей — небольшая цифра, но взыскать ее не получается: у Петра в России не осталось никакого имущества.

Путь Петра за последние годы был насыщенным. В 2022-м году 38‑летний мужчина сначала уехал в Армению, затем ненадолго вернулся домой, а осенью, в период мобилизации, снова покинул страну — на этот раз направившись в Грузию. В Тбилиси он пытался строить новую жизнь: подрабатывал диджеем и занимался моушен‑дизайном. Но надолго не задержался.

В 2023 году Петр решил двигаться дальше и начал распродавать все, что успел накопить. Причем, буквально до последней мелочи: с молотка пошли кровать с матрасом, увлажнитель воздуха, одежда для собаки, комнатные растения и даже использованные акриловые краски. Даже такие, казалось бы, незначительные предметы, как кастрюли и дуршлаг, стали частью этой большой «расчистки». Все имущество удалось реализовать примерно за 3 тысячи долларов, и уже в июле того же года Петр переехал на постоянное место жительства в Аргентину, выбрав для новой главы своей жизни Буэнос‑Айрес.

Тем временем в России ситуация выглядит совсем иначе. Отец Петра, Юрий Шевчук, продолжает сохранять свои активы. В его собственности остается просторная квартира площадью 258 квадратных метров на Моховой улице в Санкт‑Петербурге — ее рыночная стоимость оценивается примерно в 80 миллионов рублей. Кроме того, музыкант остается учредителем ООО «РОКГРУППА ДДТ»: по данным за период с начала 2022 года, на деятельности компании он заработал около 6,5 миллионов рублей. При этом сам артист уже несколько лет не давал концертов в России. Недавно он завершил гастрольный тур по Австралии и Новой Зеландии.

По материалам SHOT