Старший сын Такшиной и Антипенко поступил в театральный вуз

Наследник известных артистов, Юлии Такшиной и Григория Антипенко, пошел по стопам мамы и папы. Восемнадцатилетний Иван стал продолжателем актерской династии. Парень в этом году окончил школу.

Стало известно, в какой вуз поступил сын Такшиной и Антипенко. Иван уже зачислен на курс Владимира Сажина в Театральном институте имени Бориса Щукина.

Как сообщает kp.ru, наследник артистов подавал документы сразу в несколько театральных вузов. Чтобы поступить наверняка. Но мечтал он уже давно об учебе именно в Щуке. Так что, цель можно считать достигнутой.

Иван Антипенко во время учебы в школе поступил в театральную студию, он посещал все спектакли в Театре Вахтангова. Здесь служит его отец Григорий Антипенко.