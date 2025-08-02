Старший сын Такшиной и Антипенко поступил в театральный вуз

Наследник известных артистов, Юлии Такшиной и Григория Антипенко, пошел по стопам мамы и папы. Восемнадцатилетний Иван стал продолжателем актерской династии. Парень в этом году окончил школу.
Стало известно, в какой вуз поступил сын Такшиной и Антипенко. Иван уже зачислен на курс Владимира Сажина в Театральном институте имени Бориса Щукина.
Как сообщает kp.ru, наследник артистов подавал документы сразу в несколько театральных вузов. Чтобы поступить наверняка. Но мечтал он уже давно об учебе именно в Щуке. Так что, цель можно считать достигнутой.
Иван Антипенко во время учебы в школе поступил в театральную студию, он посещал все спектакли в Театре Вахтангова. Здесь служит его отец Григорий Антипенко.
Юлия Такшина и Григорий Антипенко с сыном Иваном. Фото: соцсети Юлии Такшиной
Ивану 27 июня исполнилось восемнадцать лет. В этот день состоялся выпускной в его школе. Мероприятие посетили оба родителя молодого человека, актеры Юлия Такшина и Григорий Антипенко.
Пара развелась тринадцать лет назад. Но поддерживает отношения ради наследников. Кроме Ивана, у Такшиной и Антипенко есть сын Федор, ему шестнадцать лет.
Роман Такшиной и Антипенко завязался во время съемок сериала 'Не родись красивой'. Их брак продлился шесть лет.
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