Старший сын Градского обвиняет молодую вдову отца в неверности и требует ДНК-тест младшего брата

Даниил, старший сын Александра Градского, настаивает на проведении ДНК‑экспертизы в отношении своего младшего брата Ивана. По словам Даниила, мальчик внешне совсем не напоминает скончавшегося отца, из‑за чего он намерен досконально прояснить ситуацию.

Даниил Градский считает, что молодая вдова Марина Коташенко не была верна его именитому и ныне покойному отцу. Каким же образом можно подтвердить родство? Неужели придется проводить эксгумацию тела Градского?

Юрист Игорь Баранов в беседе с kp.ru разъяснил правовые аспекты подобных случаев. Он указал, что установление родственных связей в подобных обстоятельствах проводится посредством судебно‑генетической экспертизы ДНК — еt назначает суд при рассмотрении соответствующего спора.

В контексте наследственных разбирательств, затрагивающих имущество Александра Градского, результаты такой экспертизы способны сыграть решающую роль: они могут подтвердить либо опровергнуть статус ребtнка в рамках наследственного дела.

Эксперт подчеркнул, что эксгумация не считается первоочередным методом получения биологического материала — к ней обращаются лишь в крайних случаях, когда иные источники ДНК недоступны. Законодательство и судебная практика опираются на принцип минимального вмешательства, поэтому сначала изучаются альтернативные варианты.

«На практике чаще всего используются прижизненные биоматериалы, если они сохранились в медицинских учреждениях, либо личные вещи умершего, содержащие ДНК (часто это предметы личной гигиены, зубная щетка, к примеру)», — отметил Баранов.

Еще один распространенный подход — сравнительное исследование с участием близких родственников: детей, родителей, родных братьев или сестер. Такой метод дает возможность подтвердить родство с высокой точностью даже без прямого образца ДНК умершего.

Известного музыканта и педагога Александра Градского не стало в конце ноября 2021 года. Незадолго до смерти он вступил в официальный брак с Мариной Коташенко после нескольких лет гражданского брака и рождения двух сыновей.

