Старшая дочь Самойловой и Джигана перестала появляться в соцсетях

27 апреля у Оксаны Самойловой и ее дочери Майи был общий день рождения — девочке исполнилось 9 лет. На опубликованных кадрах торжества Ариела не появилась. Подписчики заметили, что старшая дочь не попадает в объектив камеры уже долгое время.

В последний раз Ариела была в центре внимания в январе 2026 года в рамках семейного реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной». Тогда она откровенно рассказала о своих проблемах со здоровьем.

«У меня просто с детства желание быть лучше. Это желание суперсильное. Я хочу быть идеальной. У меня РПП началось, когда мне было 12 лет. Сначала была булимия, потом я переставала есть. Я не худела, потому что так не похудеешь. Получается, я не ела, а потом резко переедала», — поделилась Ариела в эфире.

Оксана Самойлова подтвердила, что дочь обращалась за медицинской помощью.

«Чтобы сделать все более экологичным, мы пошли к нутрициологу и расписали ей программу. Ну и соответственно подключили психиатрию. Не психотерапию, а сразу психиатрию», — рассказала блогер.

После развода родителей Ариела полностью прекратила общение с отцом. Младшие дети — 11-летняя Лея, 9-летняя Майя и 6-летний Давид — живут по графику «три дня с папой, три дня с мамой». Старшая дочь выбрала проживание только с матерью.

«Если я поживу с папой еще полгода, то просто не выдержу», — цитировала Оксана слова дочери в реалити-шоу.

Сам Джиган на гала-ужине премии «Муз-ТВ» 20 апреля прокомментировал ситуацию.

«Она подросток. Поэтому я просто не дергаю ее. Она сейчас хочет свободы и легкости. Я общаюсь со многими родителями — они говорят, что это нормально. У нас нормальные отношения, просто я ее не беспокою по каким-то воспитательным вопросам. Пока что я доверяю Оксане этот период ее возраста», — объяснил рэпер.

Артист признался, что ему больно из-за сложившейся ситуации, но он считает ее характерной для переходного возраста.

Брак Оксаны Самойловой и Джигана продлился 17 лет. Пара воспитывает четверых детей. О решении развестись блогер объявила осенью 2025 года. Бракоразводный процесс сопровождался имущественными спорами — Джиган подал иск о признании брачного договора недействительным.