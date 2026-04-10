"Старается бодро держаться": бывший муж Лерчек рассказал о ее самочувствии

В 33 года перед многими — планы, мечты, начало взрослой жизни. У Лерчек, известной как Валерия Чекалина, все иначе. Ее путь сегодня — это не шоу, не марафоны, не косметические лайфхаки. Это борьба за жизнь. Диагноз — рак четвертой стадии — изменил все. Что рассказал о жизни Лерчек сегодня ее бывший муж Артем Чекалин?

Лечение и сила духа

Лерчек проходит интенсивный курс терапии: химиотерапию и лучевое лечение. Недавно она сделала то, что для многих становится символом смирения перед болезнью — побрилась налысо.

Как она справляется? По словам бывшего супруга Артема, Лерчек старается держаться стойко:

"Подруги к ней приезжали, говорят, что старается бодро держаться. Она старается ходить на плавание, гулять с детьми в парке, старается жить жизнь", — делился Артем.

Эти слова — не просто отчет. Это попытка сохранить нормальность в мире, где ее почти не осталось. Плавание, прогулки, общение с детьми — маленькие, но важные победы над болью и страхом.

Развод на фоне кризисов

Валерия Чекалина и Артем расстались два года назад. Их уход друг от друга совпал с тяжелым временем — вскоре после закрытия уголовного дела о неуплате налогов.

Лерчек не скрывала: одной из главных причин разрыва стал домашний арест. Лишенные привычной деятельности, они оказались наедине с собой — и начали вспоминать старые обиды, накопленные за годы.

Отношения, построенные на совместном бизнесе и публичности, не выдержали давления. Но, судя по всему, разрыв прошел без ожесточения — Артем до сих пор проявляет участие.

Новая любовь, рождение сына и трагедия

Сегодня Лерчек строит новую семью. Она встречается с аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини. Минувшей зимой у пары родился сын — долгожданное и радостное событие.

Но счастье оказалось недолгим. Вскоре после родов Лерчек экстренно госпитализировали в онкологическую реанимацию. Диагноз подтвердился: болезнь прогрессировала.

Блогер утверждает, что жаловалась на здоровье еще во время беременности. Но на раннее обследование не хватило времени — из-за нового уголовного дела.

Преследование судьбы: арест и тяжелая болезнь

В прошлом году Лерчек вновь поместили под домашний арест, обвинив в незаконном выводе средств за рубеж. К счастью, недавно домашний арест сняли из-за тяжелой болезни Лерчек, а уголовное дело приостановили. Лерчек получила возможность свободно передвигаться и получать лечение.

Болезнь дала осложнения. У Лерчек обнаружены метастазы в костях, позвоночнике и легких — это говорит о серьезной стадии процесса.

Общественность отреагировала с сочувствием. Многие подписчики шлют поддержку, молитвы, добрые слова. Жених Луис, пока Лерчек не могла общаться, делился новостями о ее состоянии — он стал голосом ее боли и надежды.

Активность в сети: искренность или показуха?

Однако не все верят в искренность происходящего. Некоторых настораживает, насколько активно Лерчек присутствует в Сети — даже во время лечения.

Блогер не только делится переживаниями, но и запустила новый косметический бренд. Это вызывает вопросы: как можно одновременно бороться с раком четвертой стадии и строить бизнес?

Вдова умершего от рака Владимира Левкина Марина призналась, что ее несколько смущает сериал, который Лерчек устроила из своей болезни.

По материалам ТАСС

