Стала известна причина ухода из жизни актрисы Людмилы Солоденко

В СМИ сообщили, что 13 февраля ушла из жизни актриса Людмила Солоденко. Ее называли самой знаменитой мулаткой советского кино. Об уходе артистки рассказал ее сын Андрей Лавров.

Отчего умерла Людмила Солоденко

Лавров также уточнил, что причиной смерти его 79-летней матери стал инсульт. Артистка скончалась 12 февраля, перенеся четвертый по счету инсульт. Последние месяцы своей жизни она была практически обездвижена.

Людмила Михайловна посвятила часть жизни кинематографу, сыграв в 18 фильмах. Чаще всего она исполняла эпизодические роли. Среди ее работ — участие в знаменитых картинах, таких как "Кин-дза-дза!", "Хроника ночи", "Восьмое чудо света" и "ТАСС уполномочен заявить".

Людмила Солоденко: "После смерти матери меня отправили в детский дом"

В одном из выпусков шоу Андрея Малахова Людмила Солоденко делилась личными историями: рассказывала о проблемах со здоровьем и трудном детстве. Она упоминала, что ее мать мечтала поехать на Кубу, но тяжело заболела туберкулезом.

"Врачи дали ей умереть своей смертью, иначе бы маму посадили за связь с иностранцем. Так как она была замужем официально, поэтому я Михайловна. Мне кричали вслед, обижали. А после ее смерти меня отправили в детский дом", - признавалась артистка.

Также в одном из интервью Солоденко рассказывала, что работала в ансамбле Эдди Рознера. Но там платили мало. Настолько мало, что артистка сама себе покупала костюмы и реквизит. И в итоге Людмила Михайловна ушла из этого коллектива.

В настоящее время в соцсетях растет волна соболезнований близким актрисы. Церемония прощания была запланирована на сегодняшний день на столичном Кузьминском кладбище.