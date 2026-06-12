«Стала для меня второй мамой»: невестка Наташи Королевой сделала признание о ней

Певица Наташа Королева и ее невестка Мелисса приняли участие в третьем сезоне шоу «Сокровища императора». Пара появилась в проекте в шестом выпуске, а уже в восьмом им пришлось покинуть состязание. Мелисса была буквально сражена новостью о поражении: она никак не могла осознать, что их дуэт добрался до финиша последним, — именно так объявили ведущие.

Но несмотря на досадный проигрыш, невестка певицы унесла из реалити массу теплых воспоминаний. Она рассказала о совместных испытаниях с Наташей Королевой. По словам девушки, участие в проекте здорово укрепило их отношения.

«Особенно ценно для меня было пройти этот путь вместе со своей любимой свекровью, которая стала для меня второй мамой. Мы переживали волнение, радость побед, моменты усталости, плохого самочувствия и сомнений, поддерживали друг друга и учились видеть друг в друге еще больше силы, мудрости и любви. За это время мы стали еще ближе, и я бесконечно благодарна судьбе за такую возможность», — призналась участница шоу.

Интересно, что Мелисса не прочь еще раз окунуться в подобный опыт, тогда как Наташа твердо заявила: на такие авантюры она больше не подпишется. По словам Королевой, реалити‑формат — точно не ее стихия.

Следующими шоу покинули Яна Кошкина и ее мама Марго. На проекте команда «синих» не раз оказывалась в центре разногласий с сестрами Авериными. И что самое примечательное, конфликт не исчерпался с окончанием съемок — он получил продолжение уже за пределами реалити.

Архип Глушко, сын Наташи Королевой и Сергея Глушко (известного как Тарзан), женился в 2024 году на Мелиссе Валынкиной. Пара познакомилась в 2021 году — тогда Архипу было 19 лет, а Мелиссе 20. Молодые люди встретились в кругу общих друзей в Москве. По словам Архипа, это была любовь с первого взгляда: он сразу отметил в Мелиссе сочетание внешней привлекательности и внутренней глубины. В 2022 году Архип представил Мелиссу родителям. Наташа Королева и Сергей Глушко тепло приняли девушку. По словам певицы, она сразу увидела, что Мелисса искренне любит ее сына и относится к нему с уважением.

Романтическое предложение Архип сделал в мае 2023 года. Он организовал поездку в Сочи — в место, где пара впервые провела совместный отпуск. На берегу моря, при закате солнца, Архип встал на одно колено и вручил Мелиссе кольцо с бриллиантом. Девушка ответила согласием.