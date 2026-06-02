«Стал победителем предварительного голосования»: блогер Саша Стоун идет в депутаты

Звезда реалити‑шоу в политике: блогер Саша Стоун победил в предварительном голосовании на выборах в Московскую областную думу и теперь намерен стать депутатом.
Новость стала неожиданностью для многих: ведь еще недавно Саша Стоун был известен широкой аудитории как спортсмен, участник популярных телепроектов и активный блогер. Теперь же он выходит на новый уровень — в большую политику.
В личном блоге Стоун разместил фото, на котором запечатлен в Госдуме. Под кадром он сообщил важную для себя новость.
«Стал победителем предварительного голосования», — поделился Саша Стоун.
Саша Стоун в Госдуме. Фото: соцсети Саши Стоуна
Саша Стоун получил широкую известность в 2021 году. К тому моменту он уже добился значительных успехов в спорте: стал четырехкратным чемпионом России по боевым искусствам, завоевал титул чемпиона России по армейскому рукопашному бою и четырежды побеждал на международных состязаниях по боевому самбо. Именно тогда атлет начал вести собственный блог, который быстро набрал два миллиона подписчиков.
В 2022 году карьера Стоун расширилась: он принял участие в шоу ТНТ «Звезды в Африке», что заметно повысило его публичную узнаваемость. На съемочной площадке у него завязались романтические отношения с блогером Валей Карнавал. Связь развивалась стремительно — пара планировала свадьбу, однако в итоге Валя рассталась с Сашей Стоуном.
По мнению многих, именно отношения с Валей способствовали росту его популярности. Сегодня Саша Стоун активно пробует себя в новых сферах: снимается в кино и записывает музыкальные композиции. Недавно он появился во втором сезоне сериала «Бедные смеются, Богатые плачут» и представил свою вторую песню. Также в его творческом портфолио добавилось участие в реалити‑шоу «Выжить в Дубае», где он взаимодействовал с Надей Сысоевой. Участники пытались выстроить романтические отношения, но их союз распался прямо в ходе проекта.
Возникает закономерный вопрос: сможет ли медийная личность принести реальную пользу региону или ее присутствие в парламенте станет лишь элементом шоу? А вы как думаете? Поделитесь в комментариях.