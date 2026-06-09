«Спасибо за 35 лет жизни»: мама Гарика Харламова сообщила о смерти мужа

Семья известного шоумена Гарика Харламова столкнулась с тяжелой утратой. Не стало отчима знаменитости, мужа его мамы. Новость о потере близкого человека пришла от матери артиста — Натальи Игоревны, которая поделилась печальным известием с подписчиками.

Наталья Игоревна Харламова сообщила о кончине своего супруга Гочи Малании — отца ее двух дочерей, Екатерины и Алины. На данный момент подробности случившегося остаются неизвестными: Наталья не раскрывает обстоятельств трагедии. В качестве прощания она разместила в социальной сети совместное фото с Гочей и выразила благодарность за совместно прожитые годы.

«Гоча Малания. 1952–2026. Светлая память и Царствие небесное тебе. Спасибо за любовь. Спасибо за 35 лет жизни. Спасибо за наших детей…» — поделилась Наталья Игоревна в личном блоге.

Подписчики активно выражают соболезнования Харламовой, желают ей стойкости и душевных сил, чтобы пережить это тяжелое время.