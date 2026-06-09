«Спасибо за 35 лет жизни»: мама Гарика Харламова сообщила о смерти мужа

Гарик Харламов и его мама Наталья Игоревна. Фото: соцсети

Мама Гарика Харламова сообщила о трагедии.

Семья известного шоумена Гарика Харламова столкнулась с тяжелой утратой. Не стало отчима знаменитости, мужа его мамы. Новость о потере близкого человека пришла от матери артиста — Натальи Игоревны, которая поделилась печальным известием с подписчиками.

Наталья Игоревна Харламова сообщила о кончине своего супруга Гочи Малании — отца ее двух дочерей, Екатерины и Алины. На данный момент подробности случившегося остаются неизвестными: Наталья не раскрывает обстоятельств трагедии. В качестве прощания она разместила в социальной сети совместное фото с Гочей и выразила благодарность за совместно прожитые годы.

«Гоча Малания. 1952–2026. Светлая память и Царствие небесное тебе. Спасибо за любовь. Спасибо за 35 лет жизни. Спасибо за наших детей…» — поделилась Наталья Игоревна в личном блоге.

Подписчики активно выражают соболезнования Харламовой, желают ей стойкости и душевных сил, чтобы пережить это тяжелое время.

Мама Гарика Харламова с ныне покойным мужем. Фото: соцсети

Сам Гарик Харламов публично пока не высказывался о случившемся. Однако близкие отношения с матерью позволяют предположить, что артист оказал ей необходимую поддержку в трудный момент.

Стоит напомнить, что несколько лет назад Гарик уже переживал подобную утрату: в 2018 году он потерял своего отца, Юрия Харламова. Тогда юморист поделился переживаниями в соцсети.

«Папы не стало. Ему было всего 56 лет. Прощай, папочка. Хорошего тебе путешествия и до встречи», — написал артист, не уточняя причин трагедии.

Сейчас Гарик Харламов состоит в браке с актрисой Катериной Ковальчук. Катерина поддерживает теплые отношения со свекровью. Та в долгу не остается. Наталья Игоревна нередко делится совместными снимками с невесткой и не скупится на добрые слова в ее адрес.

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