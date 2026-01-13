"Спасибо маме и папе": Алена Хмельницкая во второй раз стала бабушкой

Не так давно Алена Хмельницкая пережила смерть бывшего мужа и отца своих детей, режиссера Тиграна Кеосаяна, а сейчас в ее семье случилось радостное событие.

Прошлый год стал для Хмельницкой временем испытаний. Девять месяцев она наблюдала, как Тигран Кеосаян, страдавший от серьезных проблем с сердцем, находится в коме, из которой так и не вышел. Чтобы не сломаться, актриса искала силы в работе и, главное, в поддержке родных людей.

В своем блоге она не раз благодарила близких за то, что они помогли ей держаться. Даже в день своего юбилея главными героями ее поста стали семья и умение радоваться.

"Спасибо маме и папе за жизнь и бесконечную любовь! Я пытаюсь нести эту любовь, несмотря ни на что. Сегодня я нахожусь со своими дочками, с внуком и внучкой, с зятем в нереально красивом месте — это ли не счастье?! У меня есть мои друзья, мои родные люди и любимая работа, я за это очень благодарна. И я умею радоваться — это здорово. Лечу дальше!" - написала она в соцсетях.

Тайна имени: новая внучка и трогательное видео

Сейчас в этой большой семье прибавление. Старшая дочь Алены, Александра, во второй раз стала мамой. Хмельницкая-старшая с гордостью поделилась новостью, опубликовав трогательное видео: на кадрах ее дочь нежно качает коляску с новорожденной, а на фоне сверкает праздничный фейерверк.

Пока родители держат в секрете имя малышки, оставляя интригу для поклонников. Подробностями, вероятно, семья поделится позже.

"Быть бабушкой Гаспара — очень прикольно": отношение к новой роли

Это уже второй внук для Алены. О первом, мальчике по имени Гаспар, она рассказывала с теплотой и юмором. Хмельницкая признавалась, что с улыбкой относится к статусу бабушки.

"Я с большим юмором отношусь к слову бабушка. Мне нравится ощущение, что с одной стороны я все та же, а с другой — в моей жизни появился маленький родной и уже самый любимый на свете мальчик", — говорила актриса.

Она с радостью готова к тому, что внук будет называть ее "бабушкой", но и не против просто "Алены". Главное для нее — оставаться интересной и близкой подругой для подрастающего поколения.