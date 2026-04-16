"Спасибо": Дибров дал первый комментарий после суда – отстоял честь

Причиной иска стало то самое видео, на котором у звезды была расстегнута ширинка. Компания посчитала, что ролик наносит ущерб ее деловой репутации, поскольку Дибров ранее рекламировал их услуги.

Заявление поступило в Арбитражный суд Москвы в начале 2026 года. Первые слушания начались в марте. Истец требовал компенсацию за моральный ущерб и репутационные потери, которые, по мнению представителей сервиса, повлек за собой скандальный ролик.

Однако суд встал на сторону телеведущего. Дело закрыли в пользу Диброва.

"Я поздравляю с победой Диму и желаю всем недругам, которые разглядывают что-то на просторах Интернета, искать расстегнутые брюки не у моих клиентов", — прокомментировал исход дела адвокат Дмитрия Александр Добровинский.

Скандальное видео

В конце 2025 года в интернете появился ролик, на котором у 66-летнего Дмитрия Диброва во время выхода в свет была расстегнута ширинка. Видео мгновенно разлетелось по соцсетям и стало поводом для многочисленных шуток и обсуждений.

Сам телеведущий впоследствии признавался, что эта ситуация доставила ему неудобства, но он отнесся к ней с юмором.

"Ничего страшного не произошло. Бывает. Главное, что все живы-здоровы", — иронично заметил Дибров в одном из интервью.

Тем не менее, самарский юридический сервис, который ранее сотрудничал с телеведущим и чьи услуги он рекламировал, посчитал, что такой инцидент бросает тень и на их компанию. Иск был подан именно на этом основании.

Сам Дмитрий Дибров после победы в суде не стал давать пространных комментариев, ограничившись лаконичным "Спасибо всем, кто поддержал". Телеведущий продолжает работать и вести активную светскую жизнь.